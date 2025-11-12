La nueva Divulgoneta inicia su recorrido por Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La nueva Divulgoneta, la furgoneta de divulgación científica y tecnológica de La Estación financiada por Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España, y por la Diputación Provincial de Burgos, ya está lista para emprender su marcha de nuevo y recorrer la provincia con más de 150 talleres.

El nuevo vehículo, cedido por el Grupo Ureta Automóviles a la Universidad de Burgos por dos años renovables, está equipado con material didáctico e instrumental científico sencillo que podrá ser utilizado por los niños y adolescentes que participen en las actividades que se llevarán a cabo durante todo este curso en la provincia de Burgos y que, como ha subrayado el delegado del rector para la Divulgación y Cultura Investigadora de la UBU, Jordi Rovira Carballido, se pueden personalizar en función de la edad.

La diputada de Cultura, Raquel Contreras, ha recordado los más de 7.000 km que recorrió el curso pasado anterior vehículo en sus visitas a 27 localidades burgalesas, y ha señalado la importancia de “seguir trabajando en trasladar la ciencia y la tecnología a todos los municipios de la provincia”.

Fernando Andrés, consejero delegado del Grupo Ureta Autómoviles, ha asegurado que “este acuerdo se firma ahora por dos años pero que se seguirá renovando” siempre que se mantenga el interés de la Universidad por el proyecto.