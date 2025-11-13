La mirada contemporánea de Fran Herreros colorea la Catedral: "Es lo más bonito que he hecho en la vida"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Todo al rosa, cual emblema. Brilla la sala Beato Valentín Palencia desde ya, de la mano de Fran Herreros, apoyado en un diseño singular y "sostenible" del estudio Barrio y Cameno, que respalda -como lo hace la amistad del arquitecto Carlos Barrio con el artista- la obra que luce. La eleva, sirve incluso de extensión al lienzo alumbrado en algún momento del largo proceso que llevó al autor a instalarse, física y mentalmente, en la Catedral de Burgos para reinventarla. Dieciocho meses trabajó hasta la extenuación, pincel en ristre, y en vivo y en directo -para deleite de los 600.000 visitantes que en ese plazo recorrían el templo- para colorear con su mirada contemporánea rincones emblemáticos de un monumento que se rindió sin resistencia.

Por encargo del Cabildo Metropolitano, tras convencerse de su oportunidad, la iniciativa 'Artist and Cathedral' se concibe como "una nueva apuesta de esta institución por el mecenazgo y el diálogo entre la fe y la cultura contemporánea". De hecho, el vicario general de la Archidiócesis de Burgos y canónigo, Carlos Izquierdo Yusta, ejerce de comisario de la exposición que reúne buena parte de los frutos del vientre creativo de Herreros, satisfecho de una gestación "con altibajos", un "camino largo" en el que aprendía y trabajaba con intensidad, reflexionaba y lograba, con empeño, superar los obstáculos técnicos "y personales" que lo asaltaban. Sin embargo, "en ningún momento he tenido una crisis que me hiciera pensar en abandonar, aunque algunos días me temblaran las piernas cuando llegaba". Pedía fuerzas para seguir a su padre, fallecido hace años, según aseguraba emocionado hasta la lágrima en la presentación de la muestra.

Merecía la pena digerir aquellos tragos amargos, capear el agotamiento, y levantar sin descanso la vista y el espíritu para afirmar, hoy, con orgullo, que estas 53 obras -más 703 bocetos que atesora con mimo- son "lo mejor que he hecho". Tanto, que será "un punto de inflexión" en su carrera, y en su vida. Porque este "último vals del pintor", tal y como lo define el propio Herreros en el catálogo, "cierra el círculo". "Seguiré adelante, pero de otra forma", asevera para contestar a la pregunta sobre qué nuevos proyectos le aguardan con un enigmático: "Sorpresa".

Tampoco arroja luz -a diferencia de lo que hace con sus estampas catedralicias- sobre el futuro de las piezas nacidas de su diálogo con la Seo una vez que caiga el telón de la exposición el 13 de enero. "Sinceramente, no lo sé", confiesa, para subrayar que, aun consciente de que un artista que vive de ello debe preocuparse de los temas mundanos que apuntalan su sustento, él pinta "por puro placer".

Y lo hace, celebra, en compañía. La de un "equipo" de más de cincuenta personas que lo amparan y facilitan su labor. De tres de ellas se rodeaba ayer para presentar la muestra: Laura Sebastián, directora de la Fundación Círculo, que apostó "desde el principio" por tan singular proyecto; el artífice del mismo, Carlos Izquierdo; y el responsable de convertir en "una pieza única" la experiencia que brindará la sala Beato Valentín Palencia durante los próximos dos meses, el arquitecto ya citado Carlos Barrio. "Es una obra de arte en conjunto", destacaba Herreros, para aseverar, rotundo, que "es lo mejor que he visto hasta ahora". Y, además, sostenible. El verde, sin aparecer, compite con el rosa 'herreriano' en el diseño de Barrio y Cameno, pues el montaje está realizado con cartón reciclado, donado para la ocasión por Smurfit WestRock.

"Vais a flipar", advertía antes de acceder a un espacio inundado por su paleta cromática, en el que sus cuadros se erigen en ventanas abiertas de par en par -como su mirada- a su propia Catedral, otra distinta que invita a descubrir. Como él hizo. Ventanas que a su vez albergan otras, como un bucle eterno, que salpican de miradas, paisajes, rostros o delicadas flores, las postales que recogen, que ahondan en los detalles y subrayan nuevas perspectivas. De eso, en el fondo, trata su proyecto. En el que "condensa lo infinito en cada pincelada agresiva que coquetea con lo trascendente", tal y como observa Izquierdo en el texto que abre un catálogo "de gran belleza" que condensa el proyecto 'Artist and Cathedral' el autor dedica a Santiago, Mariví y Luis, su padre, su madre y su hermano.

La exposición se presentó en la Capilla de los Condestables, donde Herreros comenzó esta aventura creativa.TOMÁS ALONSO

La muestra que corona, con éxito, la particular aventura de Herreros se podrá visitar con entrada libre a partir del viernes, de martes a domingo, en horario de 11 a 19 horas. Los días 24 y 31 de diciembre la exposición estará abierta de 11 a 14 horas; y el 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerá cerrada.

Actividades complementarias: talleres escolares y música

No queda en el recorrido que se asoma a los cuadros este colofón. Dos actividades impulsadas por Fundación Círculo completan la propuesta. El propio artista impartirá hasta cuatro talleres para alumnado de quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de ESO en la sala Círculo Solidario (Plaza de España, 3) los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre. La actividad consta de dos sesiones y cuesta 10 euros. La inscripción se puede realizar ya en el portal de Ibercaja.

Además, el concierto 'Sonar la Catedral. Músicas para 'Artist and Cathedral de Fran Herreros' "llevará la experiencia artística al terreno musical" el 20 de diciembre, a las 12 y a las 17.30 horas.

Interpretado por los saxofonistas Pablo Pardo y Rosario Espert, el programa propone un viaje sonoro a través de las obras de Johann Sebastian Bach, Giacinto Scelsi y David MacDonald, tres compositores que dialogan con la arquitectura, la espiritualidad y la contemporaneidad de la Catedral de Burgos. "Se plantea como una extensión sonora del proyecto, que entiende la Seo no solo como monumento, sino como materia viva, luz y vibración. En Bach se manifiesta la arquitectura y el orden; en Scelsi, la contemplación y la resonancia; y en MacDonald, la proyección geométrica hacia la modernidad. El resultado es una lectura plural y actualizada del templo, en la que convergen arte, música y espiritualidad", explican sus promotores.