Futuro centro de salud junto al Silo de Capiscol que sustituirá al actual y veterano ambulatorio de García Lorca.SANTI OTERO

La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, reprocha al Partido Popular su “enésimo incumplimiento” de los plazos para la puesta en servicio del nuevo centro de salud del Silo, que según dijo el pasado 14 de octubre el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, abriría “no más allá del 15 de noviembre” y “con plena normalidad”.

La socialista se pregunta, a un día de que venza el plazo, si se trata de “una nueva tomadura de pelo” de la Junta “o si, sencillamente, obedece al modo electoral en el que ha entrado Alfonso Fernández Mañueco y la inauguración depende de su agenda”.

Asimismo, recuerda que el vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, anunció en Pleno municipal en julio que la nueva dotación estaría en funcionamiento en el pasado mes de octubre “pero todavía estamos esperando, desde hace 40 años”.

En su opinión, este “desprecio” hacia los más de 16.000 usuarios que tiene el viejo ambulatorio es un ejemplo más del desinterés del PP, al frente del gobierno de la Comunidad en los últimos 38 años, por garantizar una sanidad pública en condiciones de dignidad a la ciudadanía.

Peña pide explicaciones a Vázquez, “salvo que 40 años le parezcan pocos para jugar con la paciencia y la salud de unos vecinos que incluso han tenido que sufrir, como los profesionales médicos, consultas y pruebas en barracones desde el verano de 2021”. Asimismo, reclama que escuche a los vecinos antes de elegir el nombre del nuevo ambulatorio.