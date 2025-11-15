Reclaman un piso de acogida en Burgos para pacientes onco-hematológicos de otras localidades

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Familiares y pacientes onco-hematológicos hacen hincapié en la necesidad de que Burgos cuente con un piso en el que puedan residir de forma temporal quienes acuden desde otras localidades para recibir tratamientos en el complejo asistencial de la ciudad. La presidenta de la asociación Donantes de Médula Burgos (ADMOBU), Vanessa Pérez, destaca la importancia de que la ciudad tenga un recurso así para los pacientes que vienen a Burgos desde localidades como Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Lerma o Soria y ha recordado que en Salamanca (donde está el hospital de referencia en Hematología de Castilla y León), existen seis viviendas a disposición de los pacientes que proceden de otras provincias.

ADMOBU, que este año ha cumplido su décimo aniversario, ha celebrado durante la mañana de este sábado un congreso en el que profesionales y pacientes han intercambiado experiencias y han charlado sobre temas como la nutrición durante un proceso oncológico, el ejercicio físico terapéutico o el abordaje emocional de situaciones como el diagnóstico, el tratamiento o la supervivencia de una enfermedad onco-hematológica.

La jornada ha culminado con una charla conjunta de pacientes, donantes y familiares en la que han participado Leire Sologaistua, Susana Zamorano y David Zamorano, quienes han remarcado la importancia de la labor de las asociaciones para los afectados. Para David “sería importante que los hematólogos te refirieran alguna asociación para orientarte, por ejemplo, en temas de ejercicio físico o nutrición” y ha destacado que estas entidades propician el encuentro con otros pacientes con los que compartir experiencias.

En el congreso, que ha permitido un diálogo fluido con el público asistente, también se ha puesto de relieve la necesidad de continuar con las campañas de donación de médula más allá de casos particulares que pueden concienciar de forma puntual a la sociedad.