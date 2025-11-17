Los hoteles de 3 y 4 estrellas de Burgos registran en octubre ocupaciones cercanas al verano

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Octubre se comportó como un mes de verano para el turismo en Burgos. Así lo desvelan los datos de ocupación hotelera de establecimientos de tres y cuatro estrellas que recaba cada mes la Federación Provincial de Hostelería de Burgos, que hacen referencia a la capital.

El pasado octubre cerró con unos resultados cinco puntos de media mejor que el mismo mes del año anterior, el 2024, tanto en fines de semana como entre semana. En concreto, las habitaciones llenas en fin de semana en hoteles de cuatro estrellas fueron de un 85% en los cuatro fines de semana de octubre, mientras que en los de tres estrellas subió hasta un 94,38%.

Los resultados de los días de entre semana son bastante llamativos, ya que en el caso de los hoteles de cuatro estrellas se alcanzó una ocupación del 95,77% y en los de tres estrellas del 96,41%, frente al 86,9 y 93,1, respectivamente, en el mismo mes de 2024.

El presidente de la Federación de Hostelería, Enrique Seco, valora de forma positiva estos resultados al señalar que «llevamos ya varios años alargando la temporada estival, quizás no en la misma medida, ya que alcanzar la misma ocupación que en verano es imposible, pero sí que es verdad que se van superando en los días de fin de semana, incluso entre semana, en los meses de septiembre y de octubre».

A la hora de buscar algunas razones que justifiquen estos buenos datos, Seco apunta que los precios competitivos de las habitaciones conjugados con la propuesta de actividades de ocio y gastronomía son una combinación exitosa a la hora de conseguir atraer turistas a la capital.

En relación con los precios medios, se destaca en la encuesta que realiza el gremio que el precio medio durante el pasado octubre en las habitaciones de tres estrellas fue de 67,45 euros, mientras que en las de cuatro alcanzó los 93,16 euros, por debajo de la barrera de los 100 euros.

Y sobre los eventos vinculados a la gastronomía de este pasado mes, desde la Federación destacan la apuesta que han realizado para organizar el Festival de la Morcilla de Burgos, que se desarrolló los días 25, 26 y 27 de octubre. Según comenta este profesional de la hostelería, «siempre estamos apostando por proyectos diferenciadores basados en la gastronomía, que queremos que nos den una identidad».

Apunta que es importante contribuir a sacar a la gente a la calle, como ocurrió con el Festival de la Morcilla, con actos «muy populares» por la degustación de pinchos de este producto burgalés, tanto en la forma más tradicional como en creaciones culinarias de altura. En opinión de Seco, al haber gente en la calle, los bares y restaurantes del centro de la ciudad tuvieron también buenos datos de reservas de comensales.

Por tanto, la buena ocupación en hoteles se tradujo de igual manera a los establecimientos de tapas y comidas. Desde la Federación de Hostelería, están convencidos de que, además del público local, esta cita vinculada a la morcilla de Burgos trajo gente de otras provincias.

No hay que olvidar tampoco que, entre finales de septiembre y comienzos de octubre, se desarrolló también la Semana Cidiana y, por tanto, otro evento «motor» para atraer a turistas.

Esta es la línea a seguir, «posicionar a Burgos» para que llegue gente de fuera a disfrutar de la gastronomía y de la cultura local más allá de los meses de verano. Se consigue, de esta manera, desestacionalizar el turismo de una época concreta, y alargar contratos del personal de la hostelería, en la medida que siga habiendo público.

Más allá de la encuesta interna que realiza la Federación de Hostelería, los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) en septiembre -todavía no se han publicado los de octubre- confirman esa tendencia de alargar la presencia de turistas más allá de los meses de junio a agosto que resulta muy favorable para el sector hotelero y de restauración.

Fuentes del sector señalan además que el perfil del visitante de otoño es cada vez más diverso, con un peso creciente del turismo de congresos y de escapadas culturales de fin de semana. Una combinación que, según la Federación de Hostelería, contribuye a consolidar a Burgos como un destino estable más allá del verano y que abre la puerta a mantener esta dinámica positiva de cara a 2025.

Personas con maletas pasean por las calles de Burgos, en un fin de semana reciente.TOMÁS ALONSO

Expectativas para final de año

Enrique Seco confía en que noviembre puede ser un buen mes para el sector, mejor que el de 2024, porque estos fines de semana «está yendo bien». Los datos propios de noviembre de 2024 mostraron que la ocupación media en hoteles de tres estrellas en fin de semana fue de un 78,86% y en cuatro estrellas de 72,73%. Estos son los porcentajes a superar en este mes.

Por cierto, mantienen expectativas buenas de cara a la Navidad de 2025. Según indica la Federación Provincial de Hostelería, espera que se repitan los resultados de la campaña pasada en que la programación navideña animó a la gente a salir a la calle y también a visitar Burgos desde otros lugares de España.

Seco entiende que el público se interesa por viajar más allá de las capitales que acumulan miles y miles de visitantes en la campaña navideña como Madrid o Vigo, «la gente busca también salir de esas aglomeraciones y no hay que olvidar que los precios se disparan en esas ciudades y aquí se mantienen más asequibles».