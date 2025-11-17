Una herramienta que da más seguridad a la intervención policial

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los vídeos que circulan por redes sociales ofrecen en muchas ocasiones escenas en las que una persona, fuera de sí y sin control, aparece blandiendo un arma blanca que puede ser de grandes dimensiones, como un cuchillo o una catana. En esas imágenes se le puede ver rodeado de agentes de Policía o de la Guardia Civil, que se exponen a una situación de alto riesgo. Son en situaciones de ese tipo en las que los agentes disponen de los llamados inmovilizadores eléctricos o, como se les conoce popularmente, pistolas táser.

En el caso de las comisarías de Burgos, Aranda y Miranda, estos dispositivos funcionan desde noviembre de 2023 y hay previsión de que próximamente se cambien por un modelo más avanzado, una táser 10, más segura y más potente que la actual. La que llevan los agentes ahora lleva cartuchos de nitrógeno y permite dos disparos, mientras que la nueva permitirá hasta diez.

Para su uso, los policías deben pasar por una formación teórica y práctica.Esta última la pueden realizar en la galería de tiro de la comisaría, a cargo del oficial Blesa, especialista en armamento y tiro responsable de la Unidad de Tiro de la comisaría de Burgos.

Es precisamente la galería la que permite recrear situaciones reales a las que se van a enfrentar los agentes en la calle, aunque el riesgo que van a vivir fuera es más impredecible. Por eso, la práctica es indispensable para generar automatismos que eviten un bloqueo ante momentos de una gran tensión.

La incorporación de la pistola táser ha aportado más seguridad a las intervenciones en las que los agentes afrontan una posible agresión en la que un potencial uso de la pistola convencional pueda ser necesario. Con este tipo de arma, el agente que se ve amenazado y hace uso de ella, como comenta este experto policial en armamento y tiro, tiene muchas menos posibilidades de que se resuelva el incidente sin que nadie resulte herido o muerto.

Cuando el agente desenfunda la táser se activa la grabación en la cámara que lleva sobre el pecho.TOMAS ALONSO

Por eso, la pistola táser es de una utilidad ante una situación como la descrita al comienzo, «alguien con un cuchillo o una catana y en estado de ansiedad». La utilización de la táser en estas circunstancias está sometida a un protocolo de actuación que comienza en el momento en el que el agente que la lleva desenfunda. En ese mismo instante, se activa la cámara con sistema de grabación que lleva incorporada el policía a la altura del pecho, así como la de otros agentes que le acompañan, por lo que se graba toda la intervención.

No obstante, el agente que desenfunda el inmovilizador eléctrico grita «táser, táser» para evitar que algún compañero se pueda llevar una descarga.Estas pistolas sueltan descargas de 50.000 voltios y 15 miliamperios que lanzan un arpón, de larga y corta distancia, sujeta con un cable conductor que permite inmovilizar en segundos a una persona. Son cinco segundos de descarga. No se usan con embarazadas ni con menores.

En la sala de tiro, las prácticas con se realizan con siluetas conductivas, lo que permite también practicar en qué zonas se debe lanzar la descarga. Un disparo que se debe realizar al menos a una distancia de 7 metros.

La pistola táser tiene también un notable efecto disuasorio, ya que el agente que la lleva, una vez que ha desenfundado puede generar un ruido que, solo con escucharlo, es un aviso de lo que puede venir después.

Actualmente hay cerca de 50 agentes repartidos en las tres comisarías de la Policía Nacional que ya cuentan con la formación y la preparación para portar la táser, y está repartido su uso tanto en Seguridad Ciudadana como en la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), cuyos integrantes suelen ser los que casi siempre la portan, al ser la unidad que interviene cuando hay situaciones de más conflictividad.

En los dos años en los que están a disposición de los agentes, este dispositivo de seguridad se ha utilizado en dos ocasiones. Una de ellas, en Miranda, cuando los policías se enfrentaban a una persona que estaba fuera de sí y que portaba una cadena.

En la segunda ocasión en la que se ha utilizado la táser fue durante la búsqueda y captura del hombre que mató a su suegro en Aranda en octubre del pasado año. Tras matar a su suegro, huyó con un coche de su empresa y la Policía logró localizarlo en Carabias, en la provincia de Segovia. La detención no fue sencilla, ya que el huido llegó a embestir con su vehículo a los coches policiales que le perseguían. Tras huir a pie fue interceptado por los agentes que, en ese momento, le redujeron con un disparo de la pistola táser.