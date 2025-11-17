Palillos y gominolas para descubrir el secreto de los puentes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Jóvenes y adolescentes participaron el pasado viernes 14 de noviembre en el taller “¿Cómo funcionan los puentes? Pon el tuyo a prueba”, organizado por la Universidad de Burgos dentro de la Semana de la Ciencia de Castilla y León. Se trata de una actividad divulgativa en la que jóvenes a partir de 14 años y público general pudieron conocer de forma práctica cómo trabajan estas importantes obras de ingeniería civil.

La sesión estuvo dirigida por Álvaro Mena, investigador postdoctoral, junto con Irene Fernández y Eva Martínez, becarias del grupo de investigación AUSINCO. Durante la actividad, los participantes aprendieron a reconocer las principales tipologías de puentes y comprendieron que cada diseño es único y surge de la combinación de múltiples factores, como la ubicación, la luz a salvar o los materiales disponibles. Tras ello, construyeron sus propios puentes utilizando palillos de madera y gominolas, dando lugar a propuestas diversas, desde soluciones clásicas hasta otras especialmente atrevidas. La experiencia culminó con la prueba de carga con bolsas de arena, un momento muy esperado que permitió comprobar la capacidad resistente de cada estructura.

Además de disfrutar de una actividad dinámica y participativa, los asistentes se llevaron una nueva mirada sobre la ingeniería civil, aprendiendo a identificar los tipos de puentes que ven en su día a día y a reflexionar sobre cómo funcionan.

Con iniciativas como esta, la UBU refuerza su compromiso con la divulgación científica y el fomento de vocaciones tecnológicas entre los más jóvenes.