La danza vuelve a atraer 1.200 visitantes al Forum

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La cuidad de Burgos se prepara para convertirse en epicentro de la danza nacional durante los días 22 y 23 de noviembre de 2025. Con la llegada de cerca de 1.500 personas entre bailarines, familiares, docentes y profesionales, la capital castellana se dispone a recibir el último gran encuentro coreográfico en el Fórum Evolución. La cita congregará a 800 bailarines procedentes de distintas regiones de España, quienes competirán en diversas modalidades y categorías, brindando una experiencia cultural y turística sin precedentes este año.

La programación de este evento no sólo pone en valor la vitalidad del sector dancístico en la región, sino que supone el cierre de un calendario repleto de actividades que han reforzado la posición de Burgos como ciudad cultural de referencia en España. El impacto del evento resultará clave tanto para la economía local como para la proyección de la ciudad en futuros certámenes internacionales.

A lo largo de estas dos jornadas, el Fórum Evolución albergará de forma simultánea las pruebas en sus dos auditorios principales, transformando cada rincón en escenario para el desarrollo de danzas como acrodanza, jazz, showdance, latinos, fusión, moderno, contemporáneo, clásico o flamenco. Las edades de los participantes oscilan entre los 4 y los 60 años, lo que garantiza una muestra diversa del talento nacional en las categorías de solistas, dúos y grupos.

Un año en danza

El gran encuentro del mes de noviembre corona un proceso clasificatorio riguroso en el que han intervenido más de 3.000 bailarines inicialmente. Las fases previas, celebradas durante este 2025 en lugares como Asturias, Cartagena, Sevilla y Braga (Portugal), han permitido atraer a talentos internacionales e impulsan la imagen cosmopolita de la competición.

Esta diversidad da lugar a que la final nacional no sólo refleje el pulso creativo de España, sino que también incorpore una experiencia lusófona significativa, derivada de la presencia de bailarines portugueses tras la cita clasificatoria en Braga.

La celebración de las finales nacionales en noviembre de 2025 sellará un año histórico para el Fórum Evolución, que desde enero ha acogido seis grandes eventos relacionados con la danza. Entre las grandes citas que han pasado por este espacio destacan las finales mundiales de Dance World Cup, el Certamen Nacional ORBE, el Dancing Start y las competiciones de CND España. Cada uno de estos acontecimientos ha elevado la proyección internacional de la ciudad y ha supuesto un trasvase directo de visitantes y recursos económicos.

Según datos municipales recabados a lo largo de este año 2025, más de 14.000 personas vinculadas al sector de la danza han visitado la ciudad gracias a estos eventos, sin contar las 25.000 que asistieron a la gran final mundial de Dance World Cup en julio de 2025. El flujo constante de visitantes genera beneficios directos al sector hotelero, la hostelería y el comercio local, consolidando el binomio entre cultura y desarrollo económico.

El éxito acumulado durante esta temporada se explica en parte por la ubicación estratégica de Burgos, situada en el centro-norte peninsular, y por las óptimas actuaciones respecto a infraestructuras. El Fórum Evolución sobresale por sus dos auditorios de alta capacidad, más de 20 camerinos perfectamente equipados, varias salas de ensayo y tecnología especializada en espectáculos. Esta base logística facilita la realización de encuentros a gran escala y responde de forma eficiente a las necesidades logísticas de los equipos y organizadores.