Ayala, sobre la ampliación de El Plantío: «Es muy difícil que empiecen las obras el verano que viene»

Las conversaciones entre el Ayuntamiento y la propiedad del Burgos Club de Fútbol para abordar la ampliación del estadio municipal de El Plantío siguen su cauce. Sin novedad en el frente, por ahora, y con el equipo de Gobierno manteniendo su postura. No obstante, la alcaldesa, Cristina Ayala, ve «muy difícil que empiecen las obras el verano que viene» aunque «es lo que a todos nos gustaría».

«La oferta está lanzada», subrayó este martes la regidora a expensas de que el presidente del club blanquinegro, Marcelo Figoli, se reúna mañana con el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, para confrontar los planteamientos de ambas partes e intentar cerrar un acuerdo. En cualquier caso, el Ayuntamiento sigue dispuesto a financiar el 40% de una intervención presupuestada en 50 millones de euros. Es decir, 20 millones.

«Convencida» de que el proyecto «se va a llevar a cabo», Ayala insistió en que «hay que ser rigurosos con los tiempos» aunque eso conlleve que el arranque de la obra «se retrase unos 9 meses e incluso más». También cree que el Burgos CF, al igual que el propio Ayuntamiento, quiere ser «diligente» para que la ampliación sea una realidad lo antes posible. Más que nada, porque se trata de «un proyecto para la ciudad, para el club y para los aficionados».