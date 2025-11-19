La donación de cerebro y el testamento vital centran las XIII Jornadas Graciliano Urbaneja de Burgos

Trabajadoras de algunas entidades del centro y Niño en la presentación de las jornadas.ECB

La donación de cerebro y la realización del testamento vital son los dos temas que este año centran las XIII Jornadas Graciliano Urbaneja ‘Pensando en salud, sintiendo a las personas’ que tendrán lugar los días 24 y 25 de noviembre en las instalaciones de La Estación.

«Las jornadas tienen como objetivo dar a conocer la labor del centro y a las asociaciones que lo componen, así como diversas patologías y otros temas de interés relacionados con ellas como la nutrición, la gestión emocional, el humor o el impacto en redes sociales, entre otras cuestiones», tal y como señaló el concejal responsable de Sanidad, Carlos Niño.

«Queremos acercar distintas realidades al conjunto de la sociedad», añadió Mónica Alba, educadora social de Asociación de Daño Cerebral Burgos (Adacebur), una de las entidades que desarrolla su labor en el espacio sociosanitario.

Así, el martes a partir de las 17.30 horas tendrá lugar la charla ‘La donación de cerebro. Un regalo para generaciones futuras’. Será a cargo del científico del Banco de Tejidos Neurológico, Javier Herrero Turrión. «Siempre que pensamos en donación de órganos, pensamos en los pulmones, las córneas o el corazón, pero no en el cerebro porque no puede trasplantarse», señaló, pero «sí es un órgano importante para el estudio y el avance de científico en generaciones futuras».

Posteriormente, la enfermera y subinspectora de la Gerencia de Salud de Área, Carolina Abad Arce, abordará las características del Documento de Instrucciones Previas. «Se trata del conocido como testamento vital y nos permite decidir de forma consciente y libremente cómo queremos que sea el final de nuestra vida», señaló Alba.

Ya el martes 25 de noviembre a partir de las 18 horas, el mismo espacio acogerá la proyección del documental ‘Extremis’, dirigido por Dan Krauss, «una cinta sobre un grupo de enfermos terminales y los pacientes de la UCI de un hospital en el que médicos, pacientes y familiares se enfrentan a decisiones desgarradoras sobre la vida y la muerte», explicó Alba Abad Bustos, trabajadora social de la Asociación Burgalesa de Personas Afectadas por Déficit de Atención e Hiperactividad (ABUDAH), quien avanzó que «después habrá un coloquio entre los asistentes».

La entrada es libre y gratuita tanto a las charlas como al documental.