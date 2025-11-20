Los concejales del PP volverán a la comisión de investigación que analiza los contratos de San Pedro

El salón de Plenos acoge las sesiones de la comisión de investigación, pero solo están asistiendo el representante de Vox y los cuatro miembros del PSOE.ECB

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los cuatro concejales del PP que abandonaron la comisión de investigación sobre la feria de gastronetas y los contratos de San Pedro el pasado 8 de octubre regresarán a sus asientos en la próxima sesión, prevista para el 3 de diciembre. Así lo confirmó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, que aseguró que "ahora" que han conocido las conclusiones del informe del secretario municipal, regresarán al salón de plenos, donde se vienen celebrando las reuniones los miércoles, con periodicidad quincenal.

Yolanda Barriuso, que ejercía como presidenta, Carlos Niño, Ángel Manzanedo y Carolina Álvarez habían sido tachados como "insumisos" por los grupos de la oposición, PSOE y Vox, tras cuatro faltas de asistencia, ya que consideraban que va con el cargo de representatividad que tienen asistir a las comisiones municipales. Pues bien, el informe del secretario municipal conocido este miércoles, en la última de las sesiones, concluyó que los concejales "tienen el deber de asistencia" a cualquier comisión, inclusive la de investigación.

Ballesteros ha alegado que la primera en pedir el informe sobre la obligatoriedad de acudir fue Yolanda Barriuso y ha añadido que el Partido Popular sigue considerando esta comisión de investigación como "parcial, sesgada y con falta de transparencia, pero si tenemos que volver, volveremos".

Desde el equipo de Gobierno, se pedirán dos nuevos informes al secretario municipal "para mayor seguridad jurídica" centrados en dos aspectos como son si hay que repetir las sesiones anteriores porque se han celebrado sin la presencia del PP y sobre la obligación que tienen los comparecientes de acudir a las reuniones para contestar a las preguntas de los grupos políticos.

La concejal popular asegura que tienen dudas sobre estos aspectos porque en la última comisión de investigación, la del caso Prepay por las tarjetas del autobús, "tampoco era obligatorio que los comparecientes fueran y, visto que ahora hay ese criterio, queremos saber si tenemos o tienen los comparecientes que acudir en el caso de ser llamados a las sesiones". En este sentido, hay que recordar que entre los comparecientes, PSOE y Vox, han pedido que declarasen la alcaldesa, Cristina Ayala, así como los concejales Carlos Niño y Carolina Álvarez, responsables de Turismo y de Festejos, respectivamente. "Nosotros hemos presentado un detalle de por qué los miembros del PP no iban a acudir a esa comisión y también por escrito a través de correos electrónicos cuando se iban a convocar las sesiones a las cuales no hemos asistido", afirma Ballesteros, que con estas palabras pretende "dejar claro" que "no ha habido una insumisión por parte del PP".

Además, han estado llamados varios técnicos de la Gerencia de Cultura que tampoco han asistido en las últimas reuniones, así como el responsable de la gestión del Andén 56, y el ex asesor de Alcaldía, Francisco Salvador. Estos últimos sí han acudido a anteriores sesiones, pero últimamente, desde que el PP abandonó la comisión, se han ausentado. "No hay un informe que indique la obligatoriedad de los comparecientes de acudir y por eso lo vamos a pedir por qué entendemos que hay esa inseguridad jurídica", manifiesta la portavoz, preguntada por si se abriría expediente a los trabajadores municipales que no han asistido hasta ahora, en el caso de este miércoles, se ausentaron tres.

Desde la oposición se ha trasladado que se propondrá una sanción económica al PP por no acudir a las últimas cuatro reuniones y sobre este asunto, Ballesteros entiende que la oposición deberá pedir un informe para conocer si es "perceptiva" esa propuesta de sanción.