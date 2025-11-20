SITB carga contra los trucos laborales de Bridgestone: Nos exprimen en verano y nos paran en invierno

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Bridgestone (SITB) ha denunciado que la factoría de Burgos de la multinacional japonesa está utilizando los expedientes de regulación temporal de empleo como una herramienta habitual para reducir costes, ajustando su producción a conveniencia y trasladando las consecuencias a la plantilla. Según ha manifestado el sindicato, la empresa “produce a máximos en verano, cuando los ciclos de trabajo son más gravosos para la plantilla y detiene la actividad en invierno para evitar pagar una parte de nuestros salarios”.

Esta crítica se produce tras conocerse la decisión de la compañía de aplicar un nuevo ERTE en su planta de Gamonal entre el 21 y el 31 de diciembre. La empresa trasladó la propuesta al Comité de Empresa el pasado 12 de noviembre, con lo que quedó abierto el correspondiente periodo de consultas. En la primera reunión, que tuvo lugar este jueves 20, la dirección de la fábrica burgalesa alegó una sobrecapacidad productiva como motivo del parón, apuntando a una fabricación por encima de la demanda actual del mercado como justificación del expediente de regulación de empleo.

Para el sindicato SITB, esta explicación no encaja con la situación real de la planta, en la que hasta hace pocas semanas se venían realizando horas extraordinarias por parte de la plantilla y donde, según recuerdan, ni siquiera se ha llegado a cumplir la jornada anual prevista en el calendario laboral.

El sindicato insiste en que cada año, por estas mismas fechas, se repite un patrón que termina afectando a la plantilla. “Una vez más, la planta de Burgos vuelve a ser la más perjudicada, aunque la empresa hable de problemas de producción a nivel europeo”, critican.

La próxima reunión entre la empresa y el comité está prevista para el 27 de noviembre y entretanto, el SITB anuncia que revisará con detalle la documentación presentada por la parte empresarial, aunque ya ha adelantado que no entiende cómo se puede justificar un nuevo ERTE cuando se han denegado días adicionales por causas productivas o se han dejado de trabajar jornadas que previamente figuraban en el calendario acordado con otros sindicatos.