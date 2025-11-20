El PSOE de Burgos exige el compromiso municipal contra la violencia machista

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista espera el apoyo del PP en la proposición que lleva al Pleno de mañana por la eliminación de la violencia contra la mujer, con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre.

La concejala Estrella Paredes añoró los tiempos, antes de la entrada de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, en los que este tipo de mociones contaban con el respaldo de todos los corporativos.

«Esperamos que el Partido Popular pueda apoyarla porque es una expresión de respaldo hacia los colectivos que están involucrados en la erradicación de la violencia contra las mujeres», aseguró la edil, que añadió que a veces siente que el PP se toma como un ataque este tipo de proposiciones a favor de las mujeres.

Desde su punto de vista, si no está aquí el PSOE no se hubiera presentado de ninguna de las maneras un texto de apoyo a quienes luchan contra la violencia contra las mujeres.

Asegura que se puso en contacto con los dos grupos de la oposición y si bien la respuesta de Vox se la esperaba, ya que contestaron que no podían apoyarla, no entiende que desde el PP no haya habido diálogo. «O no ha tenido tiempo de leerla o no interesa apoyarla», mantiene Paredes.

La proposición conlleva hasta siete acuerdos, el primero de ellos que se ratifique el compromiso del Ayuntamiento de Burgos con la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones. También plantea aumentar las iniciativas de sensibilización y educación desde la infancia.