La FEC quiere abrir a la provincia la plataforma 'Burgos en casa' y captar al cliente 'silver' rural

La Federación de Empresarios de Comercio de Burgos (FEC) quiere extender a toda la provincia la plataforma digital de comercio local 'Burgos en casa', actualmente limitada al ámbito municipal, con el doble objetivo de llegar al cliente sénior del medio rural y fortalecer el acceso a productos de proximidad.

Así lo avanzaba su presidenta, Consuelo Fontecha, que explicó que surgida al calor de la pandemia, la iniciativa mantiene su actividad y registra ventas cada semana. No obstante, el usuario mayoritario "suele ser un burgalés que está fuera y que echa de menos los productos de su tierra". De ahí que sea preciso "dar una vuelta" al planteamiento para maximizar su uso. En este sentido, la apuesta es abrir la plataforma al conjunto del territorio burgalés, para lo que ya han iniciado las necesarias conversaciones con la Diputación, dado que "necesitamos que esté financiada no solo por la administración local, sino también por la provincial para poder llegar a esas zonas rurales".

Fontecha realizaba este anuncio en el marco de una jornada profesional enfocada en la llamada economía plateada, ámbito de relevancia para el comercio de proximidad, por tratarse de un nicho en auge protagonizado por potenciales clientes -mayores de 50 años- con un poder adquisitivo consolidado.

Así, la ampliación territorial de la plataforma podría encajar en una estrategia que, además de competir con las grandes compañías con la ventaja de la cercanía, permitiría conectar con lo que el experto en reto demográfico y catedrático de Derecho Administrativo de la UBU, Santiago Bello, denominaba el perfil 'silver' rural: personas mayores con recursos económicos suficientes, residentes en zonas no urbanas y con demandas de acceso a productos y servicios de calidad. Aunque según Fontecha, el comercio burgalés ya dispone de "una oferta interesante" para este perfil, el desafío señalado por Bello reside en "acercar el producto" a quienes no se desplazan a la capital y "se sienten solos y a veces abandonados". Instaba así a dar forma a una suerte de "Amazon rural" que permita recibir artículos "en tiempo real, pero no desde grandes multinacionales, sino desde comercios de su tierra".

El Foro Comercio promovido por la FEC contó además con la participación de Alberto Bokos, consultor especializado en 'silver economy' y longevidad; Juan Carlos Villagrá, de Seniórs Españoles para la Cooperación Técnica (Secot); Francisco del Olmo, de la empresa de soluciones tecnológicas Difadi; y Laura Sebastián, de Fundación Círculo. El encuentro buscaba "entender la oportunidad que tenemos dentro de ese ámbito, alinear el componente tecnológico para llegar a ella y definir a corto plazo medidas asumibles", precisó Fontecha, para destacar que "más allá de hablar del poder adquisitivo de quienes forman parte del colectivo 'silver', el enfoque es acercarnos a sus necesidades y ver qué cobertura podemos ofrecer".

En su intervención como ponente invitado, Bello abogó por entender la economía plateada como motor para afrontar la despoblación. Señaló que las previsiones apuntan a un movimiento de 6,4 billones para 2025 en este ámbito, lo que demuestra, recalcó, que "aquí hay dinero que puede ser utilizado no solamente para que los comerciantes puedan vender productos, sino como palanca para mejorar la economía de la ciudad y de la provincia de Burgos" y, en definitiva, dar la vuelta al actual reto demográfico.

Alberto Bokos, por su parte, insistió en abandonar la visión pesimista del envejecimiento: "Detectamos que cuando aparece esta palabra en planes estratégicos, lo hace como amenaza o debilidad. El desafío en la actualidad es convertirlo en una oportunidad". Según este consultor, "no hay estrategia de crecimiento sin estrategia de longevidad" y esta debe generar "mayor crecimiento social para todas las generaciones".

Mientras que Villagrá defendió la importancia de fomentar el emprendimiento para dar respuesta a las necesidades del sector, Sebastián introdujo la variable de la soledad imperante en los colectivos de mayor edad como elemento a tener en cuenta para acercarse a su realidad.

Además, Francisco del Olmo señaló que el comercio debe entender que el público sénior "no está tan acostumbrado a comprar en internet", aunque la pandemia "rompió mucho la barrera del miedo", de ahí que citas como la celebrada en las instalaciones de la FEC permitan conocer herramientas como certificaciones, sellos y sistemas de apoyo para "transmitir confianza al público 'silver' y facilitar la venta online".