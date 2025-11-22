800 bailarines, 17 escuelas y una misma pasión: la danza. Así ha sido la final DelArt en Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Con su chaqueta, sin dejar de lado el peinado y mirando por la televisión a otro de los dúos, estaba la pequeña Gala. Viene de Nikidance Gijón y se mostraba tranquila tras haber pasado por el escenario preparando su solo de hip hop. «No tengo nervios, hago lo que sé y listo», asegura. Entre bambalinas, el numeroso grupo de Candel Arte, de Asturias, escuchaba la misma pieza musical que ellos habían elegido y un outfit similar. «No somos las mismas» reivindicaban. Seguían las últimas indicaciones de su profesora. Ante la pregunta de los nervios. “Nada, todo controlado”. Minutos después, su brilli brilli en el pelo perfectamente peinado y sus lentejuelas en el traje de maestro de ceremonias empezaban a brillar y moverse al ritmo de sus pasos.

En la zona de vestuarios y antes de entrar a la sala principal del Fórum, las bailarinas que llegaban desde Tenerife realizaban los últimos ajustes a sus piruetas. El Club Beanky defendía Raíces en movimiento. Mientras las creadoras de la coreografía 'Crime' de la academia Fusión hacían entrada con sus gorras de policía y su posado en el photocall antes de empezar a calentar para subirse al escenario.

«Para muchos niños y niñas esta es su pasión, llevan mucho tiempo preparando y es su final», reconoce la coordinadora de DelArt Festival, Alba Hernández-Mirueña Sanz. Refuerza el potencial de la formación en danza, música y deporte, pero reivindica que es mucho más que una extraescolar. «Seguimos teniendo la visión de que el niño o niña tiene que estudiar una carrera que un buen trabajo el día de mañana, que esto es un pasatiempo, pero es más que un hobby, yo misma tengo mi formación académica en Educación Social y, en paralela en la danza y el deporte y hoy vivo de esto», explicaba. Por eso instaba a los padres y a los propios estudiantes de danza que «si tienes una pasión y te gusta, adelante»

Un equipo de 17 personas que logran que, a juicio de los padres. «Todo ha ido muy fluido, los grupos no tienen que esperar mucho tiempo y está todo muy bien organizado», señala Ana. Su hija Vera está a punto de entrar para defender Mini Users, de la Academia Midtown Studio Santander. Los padres entran y salen del auditorio, “la ORA, hay que cambiar el tique”, afirman. El objetivo es entrar y salir, previo registro de entrada al entrar y al volver, antes de que sus hijos, su academia suban al escenario.

Este fin de semana DelArt Festival, el último evento de danza que acoge el Fórum, reunirá a 800 bailarines, músicos y deportistas que se transforman en más de 1.500 si se suman acompañantes. Esta es la sexta competición de danza de academias y clubs organizada en el Fórum que convierte a Burgos en un referente en organización y desarrollo de este tipo de competiciones. Así lo ha vivido la propia organizadora del DelArt Festival, un festival con dos años de vida. «Nosotros hemos venido como competidores, porque aparte tengo una escuela y un centro de actividades artísticas y deportivas, y entonces hemos venido aquí a competir», señala.

En el interior de acceso a los dos escenarios, uno para dúos y solos y otro para grupos, los grupos de baile y sus familiares se agrupan en los alrededores del Fórum que bulle de actividad.

Dentro muchos preparativos, maquillaje, peinado, vestuario, últimos pasos. Todo cuenta. Antes de defender el proyecto que llevan ensayando, preparando y trabajando durante todo el año en las 17 academias que se citan estos dos días en Burgos. Se han citado de diferentes puntos de España tras las calificaciones para la final de Burgos, en Asturias, Valencia y Sevilla. Participan bailarines en formación de Castilla y León, Asturias, donde en las previas se citaron 2.500, Cartagena, Sevilla, Valencia, Sevilla, Tenerife, Galicia y Portugal, donde el festival acaba de abrir clasificatoria propia.

En cuanto a las modalidades, son muy diversas porque, lo que caracteriza a DelArt Festival es la fusión. «Este campeonato surge de la idea de que se pueden hacer muchas cosas dentro de una coreografía: la música es importante, la danza es importante y que el bailarín cuide su físico deportivamente, es importante», señala la coordinadora del festival. Así hay diferentes categorías en función de la edad y del estilo. Se premian creaciones individuales, dúos y grupos de danza contemporánea, hip hop, danza clásica, jazz, calqué, showdance, baile moderno, flamenco, acrobático… Pero también hay campeonato de música con las especialidades de canto, piano, guitarra, violín o viola, y en deporte que se organiza un open.

«No nos importan los estilos, porque una coreografía puede tener acrobacias que mezclan con contemporáneo, urbano o jazz o moderno, aquí tenemos un premio importante, que es el de la excelencia y son las acrobacias que llegan a una puntuación muy alta mezclando música, danza y deportes», explica Hernández-Mirueña.

Los premios son becas de formación para los más pequeños, a los que se incluye dotación económica para los más mayores, a partir de 16 años. Desde formación en el Conservatorio Mariemma de Madrid en contemporáneo, clásico y flamenco, a formación en Lyrical o Rubén de Sá en Vigo. Además, también hay premios económicos a partir de 500 euros. La formación es importante y por ello cuentan también con Workshops que imparten los propios jueces.

Entre las exhibiciones, el final de la mañana estuvo protagonizado por los mejores de todas las finales. Aquellos que han superado los 80 puntos en sus proyectos coreográficos se enfrentan para ser el mejor en improvisación. «Al final, el cometido no es solo aprender coreografías, sino saber bailar, expresarse o representar diferentes estilos de danza y la improvisación les permite crear, sacar ese talento o recursos que han adquirido en sus diferentes escuelas», remarca Alba Hernández-Mirueña.

Entre los grupos, como las diferentes categorías que ha llevado a la final Midtown Studio Santander, hay grupos infantiles, junior y seniors, pero también las ‘Mami users’ un grupo de estudiantes de baile adultos que reivindican que la danza no tiene edad para empezar.