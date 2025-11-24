Colectivos feministas urgen diálogo al Ayuntamiento para evitar el "mercadeo" con los derechos de las mujeres

Imagen de archivo de una manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Burgos.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Coordinadora Feminista de Burgos reconoce un "claro enfriamiento" de la relación con el Ayuntamiento, motivado por decisiones municipales que, lamentan, se toman "sin diálogo y sin atender a las necesidades reales de las mujeres vulnerables". En concreto, en la presentación de los mensajes que resonarán en la manifestación convocada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que recorrerá el centro de la ciudad el martes 25 de noviembre a partir de las 20 horas, las portavoces del colectivo, Céline Martín, Laura Pérez y Silvia Adrián, criticaron en particular que también en la administración local los derechos de las mujeres sean objeto de "mercadeo".

Se referían así a la puesta en marcha de una oficina de maternidad anunciada por el PP para contentar a Vox. Cabe recordar que la creación de este recurso fue una de las exigencias de la formación de Abascal en el Ayuntamiento de Burgos para votar a favor de la modificación presupuestaria para la incorporación de remanentes al presupuesto municipal de 2025. El acuerdo estimaba el coste de la medida en 50.000 euros.

Según Pérez, el equipo de Gobierno tiene intención de materializar esta iniciativa sin contar con las entidades que trabajan en este ámbito, que, avanzó, cuestionan su utilidad por limitarse a la contratación de un agente de igualdad, medida que no aportará soluciones materiales a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

"¿Qué hará?", se preguntaban, para suponer que esta figura acabará derivando a las atendidas a los mismos recursos que ya existen y están saturados, como la Unidad de Atención a la Mujer, los despachos de las trabajadoras sociales municipales en los CEAS, que están colapsados, o servicios como Ain-Karem, con una enorme lista de espera.

"El problema no es que no haya información o asesoramiento. Eso ya existe. Lo que no hay son recursos suficientes para dar una respuesta adecuada", sentenciaba Pérez, que, como sus compañeras, apuntaba especialmente a la falta estructural de vivienda disponible para mujeres solas con criaturas.

Al hilo, la portavoz de la Coordinadora Feminista expresó además su preocupación por la inminente adjudicación efectiva de la casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género a la empresa Eulen. Pérez criticó que la valoración del concurso se realizara en un área diferente a Servicios Sociales, por profesionales sin especialización técnica en la materia. "Serán muy objetivos, pero desde la ignorancia", señalaron, poniendo una vez más en duda la adecuación de los criterios empleados, que, no obstante, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) sí respaldó.

A juicio de la presidenta de La Rueda, agrupación que asume la gestión de este servicio desde 2011, el proceso ha estado marcado por la falta de transparencia. Anunciaba que ya han recurrido esta adjudicación al Contencioso-Administrativo, a cuya resolución aguardará Servicios Sociales para formalizar el contrato.

Más allá de las inquietudes específicas en el ámbito local, las representantes de la Coordinadora Feminista enumeraron las preocupaciones y exigencias que trasladará en la manifestación con la que culminará en la capital burgalesa el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Así, Martín denunció la persistencia de cifras "alarmantes" de casos de violencia machista, para recalcar que no se trata de un problema individual, sino de una expresión de la desigualdad estructural. Recordaba al respecto que en lo que va de año 38 mujeres han sido asesinadas y subrayaba que, si bien los homicidios son la expresión más grave de esta lacra, existen "múltiples violencias que afectan a las mujeres en todos los ámbitos de su vida" que también es preciso denunciar.

En particular, alertó de las condiciones que sufren muchas mujeres en situación de prostitución, frecuentemente marcadas por la pobreza, la trata y "los abusos sistemáticos". Denunció que se trata de un negocio que enriquece a proxenetas y explotadores, a los que llamó a perseguir y sancionar, mientras perpetúa la vulnerabilidad de las víctimas.

Por su parte, Pérez repasó las violencias cotidianas que afectan a las mujeres desde la infancia, incluyendo el control del comportamiento o el atuendo, las agresiones sexuales, la violencia en el seno de la pareja, la precariedad laboral y la falta de recursos públicos adecuados.

Desde la Coordinadora Feminista se criticó además la explotación reproductiva, para reclamar la ilegalización universal de los vientres de alquiler, la tipificación explícita del delito y el cierre de las agencias que operan en este ámbito.

No es la única reclamación normativa que incluirá el manifiesto con el que acabará la movilización, pues también se exigirá implementar en la legislación española todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul, tales como la sexual, económica, institucional, el acoso, la imposición del velo patriarcal o la esterilización forzosa; el reconocimiento de la violencia económica, una forma de control que -según lamentó Adrián- sigue sin ser identificada por los tribunales; la especialización de todos los juzgados para combatir eficazmente la violencia vicaria, evitando "dar custodias o visitas a maltratadores" o la aprobación de una ley abolicionista del "sistema prostitucional".

El listado de reivindicaciones contempla además la necesidad de actuar frente a la pornografía, "un entorno de impunidad que normaliza la violencia sexual desde edades tempranas".

El lema de este año, 'Ni una menos ni en casa ni bajo el fuego', incorpora una mirada "internacionalista" con un evidente guiño a Gaza "por razones obvias". Las portavoces de la Coordinadora Feminista vinculaban la violencia machista con el impacto desigual que tienen las guerras sobre las mujeres, identificándolas como "botín de guerra" o, en este caso concreto, "objetivo prioritario para frenar el crecimiento de la población palestina".