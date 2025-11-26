Vox critica el retraso del borrador del presupuesto de 2026: "Así es muy difícil tomar decisiones"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, considera cada vez más lejana la posibilidad de que su grupo apoye los presupuestos municipales para 2026, tras denunciar el retraso del borrador de las cuentas comprometido hace ya dos meses por el equipo de Gobierno. A su juicio, esta demora dificulta cualquier avance: "Así es muy difícil tomar ningún tipo de decisión y mucho menos llegar a un acuerdo", afirmaba.

En concreto, Martínez-Acitores explicó que el PP había anunciado que remitiría su propuesta presupuestaria detallada -más allá de las grandes líneas esbozadas en septiembre- hace casi dos semanas. Sin embargo, no fue hasta última hora de ayer cuando recibieron un correo en el que el concejal de Hacienda ofrecía enviar parte del documento, porque aún faltan cifras por cuadrar. Vox rechazaba esa opción, por preferir "un documento terminado sobre el que trabajar", señaló. No obstante, con el mes de diciembre a la vuelta de la esquina, el edil del partido de Santiago Abascal considera que el calendario empieza a ser inviable.

Así, a falta de la reunión con el PP, Martínez-Acitores optaba por hacer públicas sus exigencias para apoyar las cuentas municipales del próximo año. Con todo, recordó que Ayala marcaba dos líneas rojas que chocan frontalmente con la posición de Vox: el mantenimiento del proyecto del túnel de la calle Santander y el aumento de la partida para cooperación internacional. "De mantenerse, no vamos a votar a favor", insistió, por considerar que este planteamiento es "muy parecido" al que haría el PSOE.

El concejal, que confesó estar "escaldado" con el PP, tras ver incumplidas anteriores promesas, destacó que si el equipo de Gobierno aspira a su respaldo tendrá que recular y advirtió de que "de hecho, si no contemplan retirar el túnel, cualquier negociación será un mero paripé".

Entre las principales condiciones de Vox figura un paquete de rebajas fiscales: llevar el IBI al mínimo legal del 0,4%, suprimir la plusvalía, bonificar el ICIO para reformas ligadas a la conciliación y la discapacidad, revisar todas las tasas del proceso edificatorio, no subir la tasa de basuras y aplicar una bonificación del impuesto de vehículos para familias numerosas.

En el ámbito cultural, Acitores avanzó que aspira a mantener los bonos al consumo, dotación suficiente para conseguir el reconocimiento internacional de la Semana Santa y una apuesta decidida por el Camino de Santiago de cara al Año Jubilar de 2027, con una "ambiciosa" programación cultural y mejoras en la señalización. "Ese año tenemos que ser referente", recalcaba, para mostrar su rechazo frontal a la creación del museo cidiano en el Arco de Santa María: "Que eso no ocurra será condición para votar a favor del presupuesto", sentenció.

En la parte del gasto, Acitores exigirá una reducción del gasto político y la creación de una concejalía de Familia con presupuesto propio, que incluya la Oficina de Atención a la Maternidad. También reclamará nuevas medidas para favorecer la natalidad, así como pasos firmes desde el Ayuntamiento para la reapertura del Tren Directo, "el objetivo más relevante para nuestro futuro", apuntó.

También en materia de infraestructuras, la formación impondrá avances para la adquisición del solar del antiguo Yagüe, un plan definitivo para el edificio de Relaciones Laborales y la puesta en valor de la parcela de Artillería.