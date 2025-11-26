Te lo tienes que creer: La comida a domicilio preferida en Burgos que no adivinarías nunca

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Durante años, las conversaciones para elegir la comida a domicilio en Burgos han girado en torno a los sospechosos habituales. Que si la pizza, que si la hamburguesa, que si algún antojo de última hora que todos compartimos. Por eso, cuando Just Eat ha publicado los datos de su Gastrómetro 2025, el informe que cada año desmenuza cómo come España cuando pide a domicilio, la sorpresa ha sido inmediata. Hay ciudades que siguen patrones reconocibles cuando piden comida a domicilio y otras que, sin anunciarlo, cambian el guión, como Burgos que se ha decantado por algo completamente diferente y lo ha hecho con una regularidad que sorprende incluso a quienes trabajan de cerca con las cifras del delivery.

Las cifras revelan un comportamiento que nadie se había atrevido a pronosticar. Ni los restaurantes más populares ni las modas que arrasan en redes sociales han logrado desbancar a un inesperado protagonista que se ha convertido en el verdadero rey de la comida rápida en la ciudad. Ni los clásicos ni ningún tipo de comida tradicional. Burgos lleva tiempo inclinándose por algo distinto, algo que no aparece en las quinielas habituales y que, sin embargo, suma pedido tras pedido.

El dato que lo confirma nace del análisis de un año completo, elaborado entre agosto de 2024 y agosto de 2025, y forma parte de una radiografía mucho más amplia en la que Just Eat examina hábitos, tendencias y previsiones del sector del delivery. El volumen del estudio no deja margen a la duda y tras cruzar millones de registros en España, la plataforma ha identificado qué comida se pide más para llevar a domicilio en cada territorio, cómo evoluciona el mercado y cuáles son los comportamientos más característicos de los usuarios.

Tras esos análisis el resultado que rompe con cualquier intuición confirma el plato más pedido en Burgos son las alitas de pollo. Ninguno de los clásicos que dominan otras provincias logra siquiera acercarse a este liderazgo, que se ha mantenido con una regularidad sorprendente.

Just Eat acaba de presentar la decimotercera edición del Gastrómetro del último año.ECB

El informe añade un detalle que refuerza esa singularidad. El 6 de octubre, en plena Semana Cidiana, se convirtió en el día con más pedidos del año en Burgos, una coincidencia que dibuja un patrón curioso entre tradición, celebración y consumo digital. Y aunque las croquetas siguen siendo el producto español más solicitado y las delicias de pollo encabezan el crecimiento durante los últimos meses, ninguna de esas opciones llega a la intensidad de demanda que acumulan las alitas.

El contexto nacional ofrece un contrapunto interesante. En el conjunto del país, la hamburguesa continúa como la opción indiscutible y los domingos se mantienen como la jornada preferida para pedir comida a domicilio. Sin embargo, el comportamiento burgalés demuestra que cada ciudad conserva códigos propios que se manifiestan incluso en algo tan cotidiano como una cena pedida desde el móvil.

El Gastrómetro, además, sitúa estos hábitos dentro de un mercado en expansión. Las tendencias recogidas en el informe indican que el delivery y la compra online alcanzarán los 2.450 millones de euros en 2030. Una parte corresponderá al envío rápido de productos de supermercado y otra al segmento puramente gastronómico, que seguirá avanzando impulsado por consumidores cada vez más digitales y exigentes.

Burgos rompe las estadísticas: este es el plato que arrasa en los pedidos a domicilio.FREEPIK

Hay espacio también para las anécdotas que dibujan la dimensión del fenómeno. Un usuario de la plataforma acumula ya 4.200 pedidos y el ticket más alto registrado ha alcanzado 1.400 euros en un restaurante vietnamita. Incluso las pizzas piden su propio récord y según los autores del estudio las del último año permitirían cubrir más de veinte campos de fútbol como el Santiago Bernabéu.

Entre tantos datos del estudio, al fina lo que destaca es la singularidad burgalesa, ya que mientras el resto del país sigue patrones previsibles, Burgos se mueve por su cuenta con una elección sencilla, directa y adictiva. Las alitas de pollo se han convertido, sin ruido pero sin pausa, en el gran emblema del delivery a la burgalesa.