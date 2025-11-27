Un herido por un disparo en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida por un disparo de arma fuego en Burgos. Según la información facilitada por el 1-1-2, el centro de emergencias recibía varias llamadas, en torno a las 20.50 horas, en las que varias personas avisan de que un varón de 30 años ha resultado herido tras recibir un disparo de otro varón.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del incidente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias. Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.

En el lugar del incidente, había desplazadas dos patrullas y un furgón de la Policía Nacional, así como otras dos patrullas de la Policía Local. Los agentes habían acordonado el establecimiento 'Ni Contigo' y el portal 165 de la calle Vitoria, contiguo a este establecimiento de hostelería. En el interior se podía ver a agentes de la Policía Nacional recabando información, así como a otros policías inspeccionando los alrededores en busca de pruebas para ayudar a determinar las causas del incidente.

Según las primeras investigaciones, el agresor, tras disparar, ha huido del lugar.