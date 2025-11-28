El empresario de los domos navideños tomará medidas legales contra el Ayuntamiento de Burgos

El camión con parte del material para montar los domos en la Plaza Mayor el pasado lunes.ECB

Virginia MartínNatalia Escribano Burgos

El empresario de Domos Barcelona SL, Nicolás Martín, tomará medidas legales contra el Ayuntamiento de Burgos. El responsable de la empresa barcelonesa se ponía en contacto con este periódico para asegurar que se siente «engañado» por el equipo de Gobierno local, sobre quien tenía «plena confianza».

Esta iba a ser la segunda Navidad que el empresario instalaría los domos que conforman el poblado navideño de la Plaza Mayor. La primera vez fue el pasado 2024, cuando también vía telefónica, el Ayuntamiento de Burgos le solicitó contar con sus servicios. «Confié, llevamos el material, montamos y posteriormente se firmó un contrato menor».

El coste fueron 44.314 euros más IVA. Una cuantía muy similar a la que el responsable de la empresa había presupuestado este año y que «a la vista de que todo fue bien el pasado año y que había confianza» volvió a decir ‘sí’ cuando «el responsable de Festejos, César Barriada, le solicitó contar de nuevo con los dos domos acristalados», explica el empresario.

Con el encargo hecho, Martín se puso manos a la obra. El jueves 20 «confirmamos la escaleta de trabajo con el Ayuntamiento de Burgos y ese mismo día sale un camión de Burgos a Barcelona y el viernes vuelve cargado para allá».

El lunes 24 de noviembre el camión llegaba a Burgos con material necesario para realizar el montaje de dos domos. «No es un montaje sencillo porque se trata de cristal y hay que tener unas condiciones climatológicas favorables para que no se rompan las piezas», explica.

Sin embargo, con el material en Burgos, el empresario recibe una llamada de la Gerencia de Cultura señalando que «ya no se va a montar la estructura», señala asombrado, a la vez que perplejo por «la falta de explicaciones». Ya en la capital burgalesa, Martín trata de comunicarse con el concejal de Festejos que «nunca más volvió a ponerse al teléfono». También trató de hablar con «los técnicos del área e incluso con el gerente», personas que días atrás se habían comunicado con él de cara al montaje de los domos, tal y como asegura.

No hay respuesta. El empresario afirma que, desesperado, estuvo «dos horas» frente al Ayuntamiento esperando una respuesta municipal. No la hubo. Martín se acercó incluso a la sede del PP en Burgos buscando respuestas y «una explicación lógica». Allí, apunta que el tesorero de la formación le dijo que «ya me llamarían».

La llamada finalmente llegó de parte del gerente de Cultura. «Me dijo que no se habían podido realizar los permisos y que finalmente no se iba a montar. Nada más», señala, al tiempo que lamenta que «se haya jugado con nuestra confianza y con nuestro trabajo».

En ese momento y con el camión en la Plaza Mayor, el empresario realiza un acta notarial «del intento de entrega del pedido de la mano del notario Fernando Puente, de Notaría Condestable», apunta Martín, quien señala que el vehículo «fue desalojado por la Policía Local».

El empresario lamenta que «nunca nadie nos pidió unas disculpa ni nos preguntó qué se nos debía por el transporte del material», señala molesto. Ahora, asegura, lo ha dejado todo en manos de su abogado a la espera de tomar medidas legales contra el Ayuntamiento.

Respuesta municipal

Por su parte, la portavoz municipal y presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, ha confirmado lo que ya anunciaba este miércoles la socialista Blanca Carpintero. Los domos navideños, que fueron una de las novedades en la programación del año pasado, no se instalarán este 2025 en la Plaza Mayor.

La edil del PSOE denunció que la empresa barcelonesa encargada del montaje ya había desplazado hasta la capital burgalesa parte del material para el montaje. Sin embargo, Ballesteros ha asegurado que no existe ningún contrato con el empresario que los instaló el año pasado. «Ni siquiera se ha licitado el contrato y ya avanzo que no se va a licitar porque no estamos a tiempo de poder desarrollar todo el procedimiento de contratación que requiere un procedimiento abierto, es decir, aprobación de unos pliegos, licitación y adjudicación y, todo ello, antes del inicio de las Navidades», concretó.

La gerente del área de Cultura explicó que el pasado ejercicio se optó por un contrato menor en el que se pidieron tres presupuestos para conocer las empresas interesadas en ubicar estos domos como parte del poblado navideño que protagonizó la programación de Navidad.

Efectivamente, fue una empresa catalana la que realizó el trabajo, según dijo, para matizar que este año se había optado por ir a un procedimiento abierto, lo que significa dar más publicidad al contrato para que pudieran competir las firmas interesadas en este tipo de suministros para eventos. «Si no hay contrato, no entendemos que vinculación puede tener este empresario con el Ayuntamiento de Burgos», aseguró.

Según las explicaciones dadas por Carpintero, personal de la Gerencia de Cultura había llamado por teléfono a esta empresa, de acuerdo a la versión facilitada por el empresario al grupo municipal socialista, que insistió en que la contratación en 2024 se gestionó telefónicamente.

Ballesteros, preguntada por si se iba a investigar quién llamó al empresario, añadió que desconoce si alguien le llamó de manera inicial y expuso que no tienen que darle más explicaciones a este empresario.

Desde su punto de vista, está en su derecho si considera que tiene que pedir alguna responsabilidad al Ayuntamiento de Burgos. «No hemos llegado a los plazos para desarrollar esa licitación y, por tanto, no tenía directrices para instalar sus domos», manifiesta.