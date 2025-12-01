Cuenta atrás para poner en uso los nuevos aparcamientos disuasorios de Gamonal y Capiscol

Las actuaciones de extensión del aglomerado han comenzado en los últimos días, como se puede ver en esta imagen reciente.TOMÁS ALONSO

Los vecinos de Gamonal y Capiscol esperan con impaciencia la puesta a disposición de los residentes de los dos nuevos aparcamientos disuasorios, cuyas obras en el caso de ambos comenzaron este mismo año y ambas han sufrido retrasos sobre los plazos previstos. La primera tenía un tiempo de ejecución de seis meses y la segunda de nueve.

La cuenta atrás ha comenzado cuando se inicia este mes de diciembre y el objetivo es que se pongan en uso aproximadamente 374 nuevas plazas de estacionamiento, entre ambas infraestructuras.

De cara al final de 2025 se vislumbra la finalización de las actuaciones, según transmitía esta misma semana el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, en una visita a las 63 plazas habilitadas en una parcela municipal junto al Hospital Universitario de Burgos.

La obra más avanzada a la luz de las imágenes que acompañan esta información es la del aparcamiento junto al Silo, donde se ha comenzado con el asfaltado de la superficie de aparcamiento, así como de los nuevos accesos que ordenarán la entrada y salida de los vehículos a esta importante explanada de estacionamiento, que se prevé cuente con 226 plazas, según la información trasladada por fuentes municipales durante una visita a las obras el pasado mes de abril.

Las actuaciones comenzaron en enero y la previsión inicial indicaba que para octubre podría estar en funcionamiento. Sin embargo, sufrieron un parón porque la empresa adjudicataria Padecasa, que se hizo cargo de los trabajos por 1.695.730 euros (el presupuesto base de licitación fue de 1.714.497 euros), reforzó las obras del carril bici de la avenida Constitución, que también tuvo adjudicadas y que ya finalizaron. Manso explicaba que se había solicitado a Urbanismo, por parte de la adjudicataria, un modificado en la obra que, «después de negociar técnica y políticamente, llegamos a la conclusión de que no había razones suficientes para ese modificado», concretó el edil, que indicó que las obras han ido a un ritmo más lento «de lo que nos hubiera gustado», pero que están próximas a concluir.

La zona de aparcamiento es protagonista en esta intervención, pero conlleva también mejoras de las zonas verdes, un parque de calistenia, la puesta al día de la zona de juegos tradicionales, así como un tramo de carril bici.

Manso adelantaba esta semana que el Ayuntamiento de Burgos tiene previstas mejoras en el campo de fútbol que está junto a este espacio con el presupuesto de los distritos. «Estamos acabando el proyecto para hacer un campo de hierba artificial. Entre el nuevo Centro de Salud, que está próximo a abrir, la intervención municipal y este espacio deportivo, la zona va a quedar muy renovada y creo que a los vecinos de Capiscol les va a gustar», explicaba.

Por otro lado, también están muy avanzadas las obras de ampliación del disuasorio de las Torres hacia la calle Manuel Altolaguirre. En este caso, se trata de incorporar 150 plazas a la infraestructura que de aparcamiento que se ejecutó con Javier Lacalle de alcalde y que cuenta aproximadamente con 600.

El concejal de Urbanismo indicó que podría estar terminada «antes de Navidad». Hace unas pocas semanas, casi un mes, se retomaron los trabajos tras la aprobación de una modificación en el proyecto.

Una de las partes más comprometidas de esta obra fue la demolición de unas antiguas naves en desuso desde hace años, puesto que contenían restos de amianto. El retraso en la obtención de los permisos para retirar ese material de las cubiertas provocó una ampliación del plazo de la obra y más tarde aparecieron enterrados un viejo depósito de fuel, así como restos de animales. Todas estas circunstancias motivaron esa necesidad de cambiar el proyecto y el plazo de ejecución, previsto inicialmente en medio año. Las actuaciones se preveían haber terminado de cara al verano pasado, antes de todas estas cuestiones sobrevenidas.

La empresa Alpesa es la que está desarrollando los trabajos, cuyo importe ronda los 500.000 euros (454.421 euros, un 19% por debajo del precio de licitación). Las actuaciones comenzaron también con el inicio de 2025.

Además del aparcamiento y la conexión con el disuasorio en uso, la parcela dotacional EQ-CO-AA-47.04, destinada en principio a completar el equipamiento de enseñanza centro educativo Juan de Vallejo, «se dejará ajardinada con tipología de pradera rústica, de modo que presente un buen aspecto y no requiera excesivo mantenimiento por parte del Ayuntamiento hasta que se desarrollen las previsiones del PGOU», según recoge por escrito el pliego de prescripciones.