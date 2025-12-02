Herida una mujer en un atropello en Burgos

Vista de uno de los pasos de cebra de la zona del G3.SANTI OTERO

Una mujer de 65 años resultó herida a primera hora de esta mañana tras sufrir un atropello en Burgos. El centro de emergencias recibía una llamada a las 7:56 horas en la que se avisaba de un atropello en la calle Condesa Mencía a la altura del número 120.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba a la Policía Nacional, a Policía Local de Burgos, y a Emergencias sanitarias – Sacyl. La víctima es una mujer de 65 años que se quejaba de dolores en la pierna y en la mano. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en un ambulancia con soporte vital básico.