Herida una mujer en un atropello en Burgos

El accidente se produjo poco antes de las 8.00 horas en la calle Condesa Mencía

Vista de uno de los pasos de cebra de la zona del G3.

Una mujer de 65 años resultó herida a primera hora de esta mañana tras sufrir un atropello en Burgos. El centro de emergencias recibía una llamada a las 7:56 horas en la que se avisaba de un atropello en la calle Condesa Mencía a la altura del número 120. 

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba a la Policía Nacional, a Policía Local de Burgos, y a Emergencias sanitarias – Sacyl. La víctima es una mujer de 65 años que se quejaba de dolores en la pierna y en la mano. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en un ambulancia con soporte vital básico. 

