Herida una mujer en un atropello en Burgos
El accidente se produjo poco antes de las 8.00 horas en la calle Condesa Mencía
Una mujer de 65 años resultó herida a primera hora de esta mañana tras sufrir un atropello en Burgos. El centro de emergencias recibía una llamada a las 7:56 horas en la que se avisaba de un atropello en la calle Condesa Mencía a la altura del número 120.
El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba a la Policía Nacional, a Policía Local de Burgos, y a Emergencias sanitarias – Sacyl. La víctima es una mujer de 65 años que se quejaba de dolores en la pierna y en la mano. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en un ambulancia con soporte vital básico.