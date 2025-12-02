El plan de arbolado del parque de la Isla propone talar 66 ejemplares y sustituir otros 46

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El plan de gestión del arbolado del Paseo de la Isla prevé la necesidad de intervenir en el parque más allá del mantenimiento habitual, con una serie de talas y la sustitución de varios ejemplares "por un problema de exceso de densidad y por el estado fisiológico de determinadas especies".

La Comisión de Medio Ambiente conocerá esta mañana los pormenores del planteamiento que prevé talar 66 ejemplares por esa competencia entre ellos y sustituir otros 46, es decir, que estos últimos serían talados, pero posteriormente se replantarían nuevos. Así lo ha explicado el concejal Carlos Niño, que ha indicado que se intervendría en la mejora del parque desde el segundo semestre de 2026, así como en 2027, pero las talas y podas se realizarán de cara al próximo otoño, que es la época en la que se recomienda por parte de los técnicos. "La vitalidad de algunas especies como chopos, olmos y acacias, principalmente con hojas secas y procesos de compartimentación defectuosos o incompletos, o especies con escaso crecimiento, da como resultado trabajos necesarios de poda", señala el titular de Medio Ambiente.

El plan estudia actuaciones de mejora y renovación del estrato arbóreo en los aspectos relacionados con la valoración del riesgo y las propuestas se alinean con los objetivos de seguridad, aumento y conservación de la biodiversidad y mejora de aspectos paisajísticos y de gestión ordinaria.