El 'Convenio de las Goteras'. 2,6 millones de Diputación y Arzobispado para las iglesias de pueblos de Burgos

La iglesia de Calzada, la mejor parada dentro de las ayudas del ‘convenio de las goteras’ en La Bureba. G.G.

La Diputación Provincial de Burgos y el Arzobispado de Burgos vuelven a convocar las ayudas para rehabilitación de las parroquias e iglesias del medio rural. El conocido como 'Convenio de las Goteras' sube el presupuesto destinado al arreglo de estos inmuebles eclesiásticos que convierten a la provincia en "el lugar del mundo con más patrimonio cultural", según el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

Una responsabilidad y un reto que se traduce en una nueva convocatoria que incrementa el presupuesto hasta los 2,6 millones de euros para este año y el que viene. Se movilizan dos millones, uno por ejercicio, desde la institución provincial y 600.000 euros, 300.000 cada uno de los dos años de vigencia, de la Archidiócesis de Burgos.