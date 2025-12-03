El 'Convenio de las Goteras'. 2,6 millones de Diputación y Arzobispado para las iglesias de pueblos de Burgos
Se abre la nueva convocatoria para la rehabilitación de parroquias del entorno rural para 2025/2026. Desde 1993 se han arreglado los templos de 729 entidades locales con 23,8 millones de euros de presupuesto.
La Diputación Provincial de Burgos y el Arzobispado de Burgos vuelven a convocar las ayudas para rehabilitación de las parroquias e iglesias del medio rural. El conocido como 'Convenio de las Goteras' sube el presupuesto destinado al arreglo de estos inmuebles eclesiásticos que convierten a la provincia en "el lugar del mundo con más patrimonio cultural", según el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.
Burgos
2,6 millones para el convenio de las 'Goteras'
Laura Muñoz
Una responsabilidad y un reto que se traduce en una nueva convocatoria que incrementa el presupuesto hasta los 2,6 millones de euros para este año y el que viene. Se movilizan dos millones, uno por ejercicio, desde la institución provincial y 600.000 euros, 300.000 cada uno de los dos años de vigencia, de la Archidiócesis de Burgos.