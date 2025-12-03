La avenida Constitución estrena carril bici. «La movilidad no consiste en imposiciones, sino en dar alternativas»

El carril bici de la avenida de la Constitución lleva en uso desde hace varias semanas.TOMÁS ALONSO

La inversión realizada nuevo carril bici de la avenida Constitución, que lleva en uso varias semanas, es la vía para tener «una movilidad más sostenible y una ciudad más verde». Con estas palabras de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se dio por inaugurada oficialmente la infraestructura, con la presencia de representantes políticos de todos los grupos del Ayuntamiento, así como con el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente.

Esta obra se ha financiado con fondos del plan de sostenibilidad turística en destino, alrededor de 650.000 euros, según la cantidad que indicaba Ayala y que subrayaba De la Fuente, «estas obras se consiguen con los Next Generation y, de esta manera, vamos construyendo la ciudad de nuestros sueños».

El nuevo carril bici tiene una extensión de casi un kilómetro (972 metros) desde la glorieta del Peregrino, en el corazón del barrio de Capiscol, y entronca con el que continúa por la calle San Roque, que más adelante permite conectar con vías ciclistas en la avenida Castilla y León, la de calle Vitoria o la de avenida de la Paz.

Las obras, que ejecutó la empresa Padecasa bajo la dirección de EiC, con un presupuesto de adjudicación de 674.183 euros, han permitido renovar una extensión de 10.000 metros cuadrados en los que además de crear un carril bici segregado del tráfico, se ha actuado en la renovación de las canalizaciones de luz y de agua, de las aceras, bordillos, las paradas del autobús, así como en reordenar el aparcamiento.

«La movilidad no consiste en imposiciones, sino en dar alternativas y que los ciudadanos vayan optando libremente por usar la bicicleta o el transporte que decidan», sostuvo la alcaldesa, que recordó que recientemente pudo visitar el carril bici de la calle Comendadores, también financiado con los Next Generation.

Ayala recordó que el actual equipo de Gobierno ha incluido infraestructura ciclista en las obras de renovación que se han ejecutado en los polígonos industriales, así como en la ampliación del bulevar hacia el barrio del Pilar y concluyó las inversiones que comenzaron el pasado mandato en la avenida Reyes Católicos y la calle Vitoria.