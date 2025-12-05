Se busca a los dos ladrones de bolsos que recorren España robando en los hipermercados

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Burgos ha identificado a dos delincuentes habituales como presuntos responsables de dos delitos de hurto cometidos durante el pasado verano en la capital burgalesa cuando distrajeron a sus víctimas en las cercanías de un centro comercial para robarles al descuido sus pertenencias. Dos ladrones a los que la Policía Nacional vincula con robos similares en puntos tan alejados de Burgos como Málaga o Cáceres.

Estos dos delitos responden a una modalidad conocida como “la siembra” y se han investigado dentro de la operación “Segadora”, que se suma a otras investigaciones policiales recientes como “Veldadora”, que se han puesto en marcha para combatir la delincuencia profesional e itinerante.

Los hurtos denunciados ocurrieron los días 26 de julio y 5 de septiembre, a plena luz del día y en aparcamientos de supermercados. Las víctimas fueron dos mujeres a las que los autores sustrajeron pertenencias personales utilizando una táctica delictiva que tienen muy bien ensayada y que repiten con cada víctima en cuanto se presenta la ocasión.

En el primer robo, los delincuentes lograron hacerse con 90 euros en efectivo, una tarjeta bancaria, un teléfono móvil y la documentación de la víctima. En el segundo, se apropiaron de 535 euros en efectivo, cuatro tarjetas bancarias y otro teléfono móvil. En ambos casos, tras obtener las tarjetas sustraídas, los ladrones se dirigieron de inmediato a un cajero automático con la intención de extraer importantes sumas de dinero. Sin embargo las víctimas tuvieron suerte y los ladrones no consiguieron vaciarles la cuenta en el cajero.

El procedimiento que siguieron en los dos delitos fue idéntico y se corresponde con el modus operandi característico del método de “la siembra”, que consiste en desplazarse hasta la ciudad elegida para delinquir a bordo de un vehículo alquilado, en muchos casos utilizando documentación falsa, como ocurrió en esta ocasión. Una vez en el lugar, suelen merodear en los aparcamientos de supermercados, donde seleccionan cuidadosamente a sus víctimas, generalmente personas mayores que se encuentren solas.

El momento elegido para actuar es cuando estas personas regresan a sus vehículos tras realizar la compra y colocan las bolsas en el maletero, dejando el coche abierto. En ese instante, uno de los autores se acerca y pregunta por una dirección o lugar determinado, simulando interés en las indicaciones y captando así la atención de la víctima. Mientras esta se encuentra distraída, el otro integrante del grupo abre con rapidez la puerta del copiloto y sustrae el bolso con todas sus pertenencias, abandonando el lugar de inmediato.

A los identificados se les imputan los delitos de hurto, tentativa de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal y la Policía ha emitido una orden de detención de ámbito nacional contra ellos.

Ambos acumulan múltiples antecedentes por hechos similares cometidos en otras localidades del país como Cáceres, Salamanca, Málaga, Medina del Campo y Madrid, además de Burgos donde dejaron muestras de su condición de delincuentes especializados y en constante itinerancia.