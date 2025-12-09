Los comercios siguen sin cobrar ni un euro de los bonos con la campaña a punto de culminar

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista denuncia que los comercios adheridos a la campaña de bonos al consumo aún no han cobrado ni un euro del dinero que ha de abonar el Ayuntamiento por cada tique canjeado, pese a que la campaña está a punto de culminar.

El concejal Julián Vesga advirtió de que este retraso "inaceptable" afecta "gravemente" a la liquidez de los establecimientos participantes. Consideró además que la explicación ofrecida por el equipo de Gobierno -un problema de documentación por parte de la empresa adjudicataria- resulta difícil de justificar.

El edil socialista también cuestionó el cambio en el reparto del descuento, que finalmente obliga al consumidor a asumir el 67% del importe de la compra, frente al 33% que aporta el Ayuntamiento. Sobre este extremo, recalcó que la decisión se tomó sin ofrecer explicación alguna en el seno de la comisión de Comercio -denominada Desarrollo Económico- y que su grupo reclamó hace semanas el expediente completo que derivó en la contratación de la plataforma de gestión de los bonos sin haber obtenido hasta el momento acceso a él.

Aunque la campaña culmina mañana miércoles, último día para canjear los bonos, Vesga ya avanzó que su valoración es "muy negativa". Y es que, aseguró, el sector comercial, del que él mismo forma parte, percibe que "se va a gastar menos cantidad de dinero que en ediciones anteriores" y que una parte de la partida destinada a esta acción que nació para dinamizar el consumo local se quedará "en vía muerta".

Atribuye esta caída tanto al calendario elegido, "inadecuado" por coincidir con Black Friday, el puente de diciembre y el inicio de la campaña navideña, como al nuevo funcionamiento de los bonos, que permitía retirar el total sin adelantar el dinero correspondiente. Un planteamiento, a juicio de Vesga, "totalmente ineficaz".

Para constatar esta percepción, el PSOE solicitaba un informe comparativo sobre el uso de los bonos en relación con ediciones anteriores. A la espera de que el edil responsable de este ámbito, César Barriada, reaccione a tal petición, el concejal socialista teme que esta respuesta nunca llegue. No sería la primera vez, pues, según Vesga, la "opacidad" preside la gestión del equipo de Gobierno en la comisión de Desarrollo Económico. "En cada sesión nos presentan puntos informativos, meras daciones de cuenta que no se acompañan de los expedientes necesarios para fiscalizar su labor. Lo que tendría que ser normal se convierte en anormal", reprochó, en relación con esta "falta total de transparencia".

Cansados ya de esta dinámica que parece consolidarse, el PSOE ha requerido la documentación oportuna por correo electrónico tanto a Barriada como a la secretaria de la comisión. Si en dos días no reciben respuesta, registrarán la petición de manera formal.

Con todo, Vesga añadió que su formación estudia otras medidas para garantizar su derecho a acceder a la información municipal y aseguró que "es muy triste que el PP nos obligue a actuar así".