El PSOE calcula que los impagos en Servicios Sociales por servicios sin contrato llegan a 3,8 millones de euros

El grupo municipal socialista critica el progresivo deterioro en la gestión de los contratos y en el pago de las subvenciones que competen a la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos. La viceportavoz socialista, Sonia Rodríguez, alerta del malestar de las empresas y de numerosas entidades por los retrasos en los pagos, en algunos casos comprometiendo la viabilidad de distintos servicios en función de si son empresas grandes que pueden aguantar más tiempo o si se trata de entidades sin ánimo de lucro, que se ven entre la espada y la pared.

La socialista destaca varios casos de servicios que se están prestando sin contrato porque ya caducó y concreta que hay 3,8 millones de euros que están en manos del Ayuntamiento, y no de las empresas o entidades.

Los más llamativos para la concejal socialista son el de gestión de centro cívicos, que desarrollan en cinco lotes las empresas Sedena y Arasti Barca, ya que el Ayuntamiento de Burgos estaría adeudando, hasta octubre de este año, 2,6 millones de euros.

A la Fundación Lesmes, por el programa Dual de erradicación del chabolismo, le debería el Ayuntamiento 450.000 euros por impagos desde desde abril de 2024, 18 meses.

En el caso del Programa de Envejecimiento Activo, cuyo contrato caducó en octubre de 2023 y lo llevan las empresas Sedena y Arasti barca, la deuda municipal asciende a 285.000 euros. Rodríguez explica que la tramitación específica que conllevan los reconocimientos extrajudiciales de crédito «se alargan de manera muy llamativa» y tener estos atrasos es «insostenible» para cualquier entidad social y para cualquier empresa. Desde el PSOE contabilizan 14 servicios sin contrato que representan un presupuesto de 7 millones de euros, aunque indican que hay servicios que se están pagando de forma más adelantada que otros.

Rodríguez lamenta que el equipo de Gobierno del Partido Popular no tiene «propósito de enmienda», a pesar de que salió aprobada, con el apoyo de Vox, una propuesta socialista que pretende facilitar la gestión de subvenciones y convenios, a pesar de que otras instituciones como la Diputación Provincial trabajan en esa línea. «No nos consta que se haya avanzado a pesar de que se dijo que se iba a pedir unos informes a Intervención y Secretaria Municipal», indicó.