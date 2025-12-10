El Correo de Burgos

Herido un menor en Burgos tras chocar con su patinete con un coche

El accidente se registró en la avenida Constitución

Imagen de la avenida Constitución.

Imagen de la avenida Constitución.TOMAS ALONSO

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Un menor de 17 años resultó herido tras chocar con su patinete con un turismo. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 17.20 horas en el que se informaba del choque entre un turismo y un patinete a la altura del número 8 de la avenida Constitución. 

En el aviso se solicita asistencia para el conductor del patinete, un menor de 17 años, que está consciente y se queja de un golpe en la cabeza. 

El 1-1-2 avisa del accidente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

