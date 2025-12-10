Herido un menor en Burgos tras chocar con su patinete con un coche

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un menor de 17 años resultó herido tras chocar con su patinete con un turismo. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 17.20 horas en el que se informaba del choque entre un turismo y un patinete a la altura del número 8 de la avenida Constitución.

En el aviso se solicita asistencia para el conductor del patinete, un menor de 17 años, que está consciente y se queja de un golpe en la cabeza.

El 1-1-2 avisa del accidente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.