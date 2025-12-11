120 jóvenes solicitan en Burgos ser titulares de explotaciones agrarias

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El campo afronta el reto del relevo generacional con mejores perspectivas que hace unos años. La consejera de Agricultura, María González Corral, apuntó, en el Club de Prensa ‘Los retos del sector primario en Castilla y León. Perspectivas 2o26’ organizado por EL CORREO DE BURGOS, que se han registrado 120 solicitudes de jóvenes que quieren liderar una explotación agrícola en la provincia de Burgos. Son 900 en toda la Castilla y León. «Se trata de un incremento de solicitudes de jóvenes un 30% superior a la media de años atrás, es algo muy positivo para el sector y queremos apostar por ello porque es lo que permite mantener vivos nuestros pueblos y mantener actividad», señaló la consejera de Agricultura .

Vinculado al relevo de los titulares de las explotaciones agrícolas González Corral señaló que impulsar el regadío atrae seis veces más jóvenes por ser cultivos más rentables. Además, la administración regional ha reducido la carga burocrática que supone comenzar a liderar un negocio del campo. Dentro de las líneas de trabajo conjuntas entre diferentes entes vinculados a la agricultura de Castilla y León se ha buscado reducir la carga burocrática en general, y de los nuevos responsables en particular. De esta manera, en lo que a jóvenes agricultores se refiere, se ha simplificado la tramitación de 70 a 40 puntos

Remarca que es una generación que apuesta por las nuevas tecnologías que se enlaza a través del proyecto Datagia que busca «aprovechar la Inteligencia Artificial, Blockchain y todas las nuevas App que puedan hacer que nuestro sector agrícola sea más competitivo». Una iniciativa en la que se han invertido 10 millones de euros.

La mujer, más presente

María González Corral también ha hecho hincapié en la mayor visibilidad de la mujer agricultora. Si fue en el pasado una presencia invisible, ahora «el 50% de las titulaciones compartidas de todo el país están en Castilla y León». Una presencia que podría ir en aumento en los próximos años.

En los centros de formación profesional agraria, como el de Albillos en Burgos, la presencia de mujeres en formación se ha duplicado. «Cada vez hay más mujeres, el 40% de los alumnos en formación son mujeres, hace cinco años protagonizaban el 20% de la matrícula», señaló.