La industria agroalimentaria incrementa su volumen de negocio un 14% en un año

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El peso de la industria agroalimentaria en Castilla y León es clave en la economía de la región. Un sector que «crece año a año». De esta manera, la consejera de Agricultura, María González Corral apuntó que el volumen de negocio del sector está en los 16.000 millones de euros, cuando un año atrás estaba en 14.000 millones de euros. Un «salto de crecimiento» del 14% interanual, donde esta industria, que cuenta con 500 empresas que operan en la provincia de Burgos, tiene un papel importante en las exportaciones de la comunidad. «En la exportación, el sector es protagonista con un volumen de ventas al exterior de 3.500 millones de euros», remarcó.

En ese carácter exportador, la consejera de Agricultura de Castilla y León puso el foco en el sector vitivinícola y de las Denominaciones de Origen. Una línea del sector de la agroalimentación que se busca impulsar con una estrategia de apoyo en dos direcciones. Por un lado la promoción y ventas en terceros países con una línea de ayudas de 10,2 millones para 100 proyectos que buscan posicionar los vinos de calidad en mercados de Estados Unidos, Mexico, Suiza o China. Por otro lado, se ha diseñado un paquete de ayudas a la modernización con 70 millones para que «sean más modernos y competitivos» que llegan a movilizar en su materialización 220 euros de inversión.

En cuanto a la exportación, la administración regional persigue impulsar el comercio al exterior para quien no lo había hecho hasta ahora. Para ello, lanzan una serie de ayudas destinadas a «acompañar a empresas que empiezan a exportar para sufragar todo el coste que supone los seguros de las primeras exportaciones, los aranceles, mientras se consolidan esos productos en los mercados internacionales», añadió.

González Corral reivindicó la calidad de la despensa de Castilla y León, que alimenta a la Selección Española de Fútbol, integrada por 70 figuras de calidad. «Castilla y León tiene más figura de calidad en sus alimentos que 14 países de la Unión Europea».

Entre esos alimentos con reconocimiento oficial esperan sumar más pronto que tarde el Queso de Burgos. «Estamos en los últimos trámites pendientes para conseguir que el Queso de Burgos tenga su Indicación Geográfica Protegida», avanzó la consejera.

En esa promoción de los productos de la despensa de Castilla y León, González Corral no se olvidó del corazón amarillo. La marca Tierra de Sabor aglutina 6.000 productos desarrollados por 900 productores que «nos permiten salir fuera de Castilla y León con orgullo». Destaca que la marca es «muy reconocida en Castilla y León y en el norte de España, pero queremos ir más allá». De ahí que se planteen ayudas directas a las Denominaciones de Origen, DO, y oficinas de Indicación Geográfica Protegida, IGP, para realizar promoción fuera cubriendo gastos y gestión. Se facilitará más suelo gratuito y metros cuadrados en las ferias de referencia del sector alimentario como Madrid Fusión, Alimentaria etc. que permitan una mayor presencia de productores en estos espacios.