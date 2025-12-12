Burgos acogerá el Congreso Nacional de Materiales en 2028

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad Española de Materiales (SOCIEMAT) ha elegido Burgos como sede para su Congreso Nacional (CNMAT) de 2028. Se trata del principal foro nacional en el ámbito de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, en el que científicos y tecnólogos comparten sus últimos logros, soluciones innovadoras y perspectivas de futuro.

En 2028 este congreso será presidido por José Calaf Chica, mientras que la vicepresidencia la asumirá Mónica Preciado, ambos miembros del Grupo de Investigación CIMa (Ciencia e Ingeniería de Materiales) de la Universidad de Burgos. Como es habitual, el encuentro contará con un programa técnico y científico de alto nivel, que incluye conferencias plenarias e invitadas, así como comunicaciones orales y pósteres que se presentarán en sesiones específicas. Además, durante el evento se entregarán los premios de SOCIEMAT a la mejor carrera científica, la mejor fotografía científica y a la mejor comunicación oral y póster de jóvenes investigadores, lo que lo convierte en una plataforma de gran impacto para la promoción de la investigación y la innovación en este campo del saber.

Para Calaf, haber logrado que Burgos y su Universidad sean sede de este congreso en 2028 “no solo supone un reconocimiento a la labor investigadora de la universidad, sino también una oportunidad excepcional para visibilizar nuestra institución a nivel nacional y fortalecer nuestras redes de colaboración en el ámbito de los materiales”.