Burgos acogerá el Congreso Nacional de Materiales en 2028
Dos docentes de la UBU ocuparán su presidencia y vicepresidencia
La Sociedad Española de Materiales (SOCIEMAT) ha elegido Burgos como sede para su Congreso Nacional (CNMAT) de 2028. Se trata del principal foro nacional en el ámbito de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, en el que científicos y tecnólogos comparten sus últimos logros, soluciones innovadoras y perspectivas de futuro.
En 2028 este congreso será presidido por José Calaf Chica, mientras que la vicepresidencia la asumirá Mónica Preciado, ambos miembros del Grupo de Investigación CIMa (Ciencia e Ingeniería de Materiales) de la Universidad de Burgos. Como es habitual, el encuentro contará con un programa técnico y científico de alto nivel, que incluye conferencias plenarias e invitadas, así como comunicaciones orales y pósteres que se presentarán en sesiones específicas. Además, durante el evento se entregarán los premios de SOCIEMAT a la mejor carrera científica, la mejor fotografía científica y a la mejor comunicación oral y póster de jóvenes investigadores, lo que lo convierte en una plataforma de gran impacto para la promoción de la investigación y la innovación en este campo del saber.
Para Calaf, haber logrado que Burgos y su Universidad sean sede de este congreso en 2028 “no solo supone un reconocimiento a la labor investigadora de la universidad, sino también una oportunidad excepcional para visibilizar nuestra institución a nivel nacional y fortalecer nuestras redes de colaboración en el ámbito de los materiales”.