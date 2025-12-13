De la Rosa encabezará la candidatura a las Cortes del PSOE de Burgos tras recibir el respaldo mayoritario en las asambleas

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, presenta la Conferencia Sectorial de Gestión Forestal.Ricardo Ordóñez

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, encabezará la candidatura socialista a las Cortes por su provincia, tras recibir el respaldo mayoritario de la militancia en las asambleas celebradas en los últimos días. En concreto, sumó 145 votos, seguido en segundo lugar por Virginia Jiménez, de Miranda de Ebro, con 127, que será la ‘número dos’ de la lista en las próximas elecciones autonómicas de marzo, según fuentes socialistas consultadas por Ical.

Este sábado, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Burgos propuso la lista provincial para las próximas elecciones, que deberá ser aprobada en el Comité Autonómico previsto para el 19 de diciembre. En este caso, la dirección de Esther Peña optó por respetar los resultados de las asambleas extraordinarias celebradas en la provincia a la hora de ordenar la candidatura, que debe ser paritaria y en cremallera.

Por tanto, De la Rosa será quien encabece la candidatura, en sustitución del exsecretario autonómico Luis Tudanca, que la lideró en las citas de 2015, 2019 y 2022. Aunque en su agrupación, la de Burgos capital, quedó segundo, con 66 votos, por detrás de la concejala Estrella Paredes, en el conjunto de la provincia fue el ‘nominado’ favorito de la militancia socialista para ser el ‘número uno’.

Igualmente, el segundo puesto será, como en las elecciones de febrero de 2022, para la procuradora Virginia Jiménez, ahora miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista. Lo mismo ocurre con Luis Briones, de Aranda de Duero, que recibió un apoyo reseñable en su agrupación, no así en otras de la provincia, por lo que conservará el tercer puesto en la candidatura socialista.

Las novedades comienzan en el cuarto puesto, que será para Estrella Paredes, concejal en el Ayuntamiento de Burgos y secretaria de Igualdad. De hecho fue la candidata favorita en la agrupación de la ciudad por ser representar un perfil feminista, por lo que ocupará el lugar que tuvo Noelia Frutos, que dejó las Cortes este año y fue sustituida por David Sáinz-Aja Sáinz-Maza, actual procurador que en las elecciones de 2026 será el quinto de la lista.

A continuación figuran la procuradora Eva Ceballos, procedente de Briviesca, que sustituyó a Tudanca en las Cortes, tras su designación como senador por la Comunidad. Le siguen Diego Pablo Alonso García, Laura Jorge Serrano, el sindicalista de la capital Roger Grijalba, Rosario Martínez García y Víctor Urién. Los suplentes serán: María Ángeles López Sánchez, José Luis Aragón Abajo y Marta Álvarez Carasa.

Con ello, el procurador Jesús Puente, secretario de Sanidad en la Ejecutiva del PSCyL, que fue quinto en la candidatura de 2022, no formará parte de la nueva lista a las Cortes. Fuentes socialistas explicaron que sólo se postuló en la zona de Las Merindades, por lo que no ha recibido el respaldo de los militantes en el resto de la provincia Burgos, de forma que se ha quedado sin opciones de repetir en la cámara autonómica.

De esta forma, de la candidatura anterior del PSOE en Burgos, que elije once procuradores, sólo repetirán Virginia Jiménez, Luis Briones, David Sáinz-Aja y Eva Ceballos. El objetivo marcado por el partido para marzo con esta lista renovada es conservar los cinco procuradores logrados en 2019 y 2022.

En las últimas elecciones autonómicas fue el PSOE fue partido más votado en la provincia, por delante del PP que logró cuatro procuradores, mientras Vox se quedó con dos.