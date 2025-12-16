Vox Burgos exige el fin de las subvenciones en bloque a entidades y reclama «ayudas individualizadas»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Vox propondrá para el próximo 2026 el fin de las subvenciones en bloque a entidades y reclama «ayudas individualizadas». Así lo explicó el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez- Acitores, quien avanzó que votará en contra del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales, que se lleva hoy a consejo para su aprobación, al considerar que es «muy socialista».

Es precisamente el debate sobre el presupuesto de Servicios Sociales el que ha llevado a la formación a plantear un cambio en el modelo de concesión de ayudas públicas. Aunque el Ayuntamiento de Burgos ha apostado por la agilidad administrativa mediante decretos conjuntos, Vox cree que «lo correcto sería que cada entidad social sea evaluada y votada de forma independiente» y así lo propondrá para el próximo curso.

Hasta ahora, el Ayuntamiento ha presentado las subvenciones para entidades de inclusión social, discapacidad y proyectos de ciudadanía global en un mismo lote. Esta fórmula, conocida técnicamente como decreto ómnibus, «nos obliga a los grupos políticos a aprobar o rechazar a todas las asociaciones por igual».

Para Martínez- Acitores «este sistema impide una fiscalización real» porque «se mezclan unas asociaciones con otras con objetivos distintos que no todos los grupos consideramos justificadas» por lo que «al presentarse de forma conjunta, los concejales nos vemos forzados a la abstención» porque «no podemos apoyar a unas y rechazar a otras».

Apoyo a mayores

Más allá de la controversia presupuestaria, Vox avanzó que propondrá a PSOE y PP llevar al Pleno una declaración institucional en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la aprobación de una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores, que «tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar cualquier forma de maltrato, así como garantizar la asistencia y la reparación a las víctimas».