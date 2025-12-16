La Junta invierte 16,5 millones en desarrollar unidades de convivencia en centros de servicios sociales de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha invertido 16,5 millones de euros, gran parte financiados por fondos europeos, para transformar la atención que se presta en los centros residenciales gestionados por la Consejería de Familia. Se trata del desarrollo de unidades de convivencia en modelos de atención residencial para mayores, personas con discapacidad y menores tutelados por la administración regional.

«Pretendemos huir de los modelos clásicos, más similares a hospitales o estaciones sanitarias con habitaciones y un comedor común de referencia y transformarlos en unidades de convivencia que son más parecidas a un domicilio particular», explicó la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco. La consejera realizaba una visita a las obras de remodelación realizadas en el Centro de Menores Gregorio Santiago donde se han creado dos unidades de convivencia tras una inversión de 1, 3 millones de euros.

Este espacio, destinado a menores de ocho a 18 años, aunque pueden atender a niños más pequeños con el objetivo de no separar hermanos, se divide en dos unidades de convivencias organizadas por la edad de los usuarios. Una cuenta con 12 plazas, otra con 13 y esperan recepcionar la adecuación de la unidad de acogida para casos de urgencia que tiene cuatro plazas.

De esta manera, la residencia cuenta con estos dos espacios donde se distribuyen las estancias en habitaciones individuales (cuatro en el primer caso y tres en el segundo) y dobles (cuatro en el primer piso y cinco en el segundo). Las unidades de convivencia cuentan con espacios de uso común para dotar a las estancias de un ambiente hogareño. En la planta baja se ha acometido una reforma de los acabados de suelos, paredes, techos y puertas y se han renovado los baños de la unidad de acogida, que cuenta con cuatro plazas. También se ha reconfigurado la distribución de los espacios y se han mejorado los aseos destinados al personal.

En el semisótano, se han adecuado los vestuarios del personal y se han cambiado luminarias y pintura. También se ha rehabilitado energéticamente el edificio, que ha mejorado su envolvente térmica, con ventilación mediante recuperadores de calor y refuerzo de la instalación de protección contra incendios.

En lo que respecta al mobiliario, se ha adquirido en consonancia a la filosofía de las unidades de convivencia, es decir, enseres que proporcionan un ambiente hogareño, moderno y cómodo, para dotar a las estancias de un aspecto juvenil o infantil, además de ser seguros y de una calidad que garantiza su durabilidad a largo plazo.

Este cambio incluye, además, el aumento de profesionales que atienden a estos menores tutelados. «El modelo de unidades de convivencia no conlleva solamente la adaptación arquitectónica del centro, sino que requiere un personal de referencia específico tanto para menores, como personas mayores o personas con discapacidad, que hace que se incrementen las plantillas», explicó Blanco. De esta manera, el centro del barrio de Huelgas contará con cinco profesionales más, que en las próximas semanas se sumarán a 32 trabajadores con los que cuenta.

Otras Unidades de Convivencia en Burgos

Una transformación similar es la que se ha realizado en la residencia de personas mayores de Cortes, en la que se han creado ocho unidades de convivencia por 6,5 millones de euros. En la otra residencia autonómica en la capital, ‘Fuentes Blancas’, se han llevado a cabo obras de mejora por 206.000 euros. En lo que respecta al centro residencial para mayores de la localidad de Villarcayo, se ha materializado una inversión de 1,5 millones de euros, mientras que en la de Miranda de Ebro se han acometido actuaciones por 108.000 euros, cifra similar a la de Aranda de Duero, donde la Junta ha invertido 114.000 euros.

En cuanto al centro residencial para personas con discapacidad intelectual ‘Fuentes Blancas’, se han acometido obras para la transformación total del edificio por 4,6 millones de euros y, en el centro ocupacional ‘El Cid’, se han invertido 700.000 euros. Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha rehabilitado el centro de día de Burgos por 519.000 euros y ha destinado 574.930 euros para reformar, rehabilitar y transformar el albergue juvenil de Miranda de Ebro, así como ha adquirido el local para instalar el centro ‘Atiendo’ de la provincia, ubicado en Burgos capital, en el que también se ha intervenido. En este caso, compra y reforma ascienden a 292.000 euros.