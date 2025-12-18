El Ayuntamiento estudia penalizar a la empresa por incumplir el plazo de entrega de las tarjetas de ‘Bonobur’

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt) de Burgos ha requerido, con fecha 17 de diciembre, a la empresa adjudicataria del contrato de suministro de las tarjetas del autobús su entrega inmediata. Además, se estudiará si procede abrir un expediente de penalidades por el incumplimiento del contrato.

En los últimos días se ha puesto de manifiesto que se están generando problemas por la imposibilidad de atender a los usuarios del transporte público que necesitan un nuevo ‘bonobur’ para el pago del trayecto. Por tanto, estos viajeros tienen que pagar el precio completo del trayecto (1,20 euros) sin obtener la bonificación que tendrían por el uso de la tarjeta de transporte.

Así lo ha indicado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, en la comparecencia para abordar los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. La concejala precisaba que ha habido una demora en el suministro de esas tarjetas, que afecta a todas las tipologías desde el Bonobur general, a las de mayores de 65 años, o las de jóvenes, por poner algunos ejemplos.

El contrato menor suscrito con la firma Tecnocar Sistemas Sociedad Limitada se firmó el pasado 20 de noviembre de 2025 y se fijó un plazo de tres semanas para la entrega que ya se ha cumplido. El Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes no ha recibido reclamación alguna de usuarios, aunque sí quejas por la falta de tarjetas.

«A fecha 17 de diciembre, dicho plazo no se ha respetado, por lo que el Smyt ha requerido de manera formal a la empresa para que suministre las tarjetas al servicio», concretó Ballesteros, que añadía que el Ayuntamiento de Burgos está pagando las consecuencias de esa demora, si bien los más afectados son los ciudadanos que no pueden adquirir su ‘Bonobur’.

Desde el equipo de Gobierno se pide disculpas a los afectados, aunque no se descarta que algún usuario del autobús pueda presentar una reclamación para que el Ayuntamiento reintegre la diferencia del coste entre el precio reducido y lo que ha tenido que pagar finalmente. El precio bonificado del autobús es de 24 céntimos, mientras que el completo se eleva a 1,20 euros.