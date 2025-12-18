Aprobado el pliego para contratar la gestión de los Huertos de Ocio de Burgos

Es tiempo de cosecha en esta imagen de los Huertos de Ocio de Soto de Don Ponce.©Tomas Alonso

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno acaba de aprobar los pliegos para sacar adelante el contrato de la gestión de los huertos de ocio de ‘Soto de don Ponce’ que salen a contratación por 362.670 euros con el IVA incluido y por un periodo de dos años.

Según ha especificado la portavoz municipal del Partido Popular, Andrea Ballesteros, los pliegos recogen la posibilidad de ampliar el contrato por dos años más con la fórmula de la prórroga anual y, por tanto, el máximo de tiempo para hacerse cargo de la gestión es de 4 años.

Este servicio se integra en la Gerencia de Servicios Sociales dentro del programa de envejecimiento activo y está dirigido a personas mayores de 60 años y a desempleados de larga duración de más de 55 años.

El contrato incluye actuaciones de mantenimiento de las instalaciones, limpieza, controles de acceso, acciones formativas y el asesoramiento a los mayores que acceden a una de estas parcelas para cultivar. Los huertos de Soto de Don Ponce, que se pusieron en marcha en el año 2009, cuentan con 14.400 metros cuadrados y un total de 92 parcelas de 54 metros cuadrados cada una de ellas.

Federación de Peñas

Por otro lado, durante la reunión semanal del equipo de Gobierno se trató entre los asuntos de urgencia la modificación del plan estratégico de subvenciones para los años 2024-2026.

Ballesteros explicó que el cambio hace referencia al convenio con la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños que verá incrementada la aportación económica que recibe del Ayuntamiento de Burgos. Concretamente, pasarán de 200.000 euros a 220.000 euros para las anualidades de 2025 y de 2026. Este convenio sirve para financiar la animación musical de las fiestas de San Pedro, así como de otras actividades en las que participan las peñas de la ciudad.

La portavoz municipal explicó que con esta modificación se podrá aprobar el convenio para que se pueda firmar dentro del año 2025, ya que en estos últimos días del año el equipo de Gobierno se está poniendo al día con la firma de diferntes convenios que a estas alturas están pendientes.

Además, indicó de manera breve que Burgos va a participar en la red de ciudades promovida por la Liga Profesional de Fútbol destinada a promover la convivencia, el respeto entre las aficiones y la prevención del odio.