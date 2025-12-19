Mercadona dará una semana más de vacaciones y otra paga extra a su plantilla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La plantilla de Mercadona disfrutará el año que viene de una semana más de vacaciones. De 30 a 37 días de asueto que supondrán a la compañía que preside Francisco Roig más de cien millones de euros.

El Comité de Dirección de Mercadona ha acordado conceder esa semana adicional de vacaciones a los 110.000 trabajadores que forman parte de la compañía en España y Portugal y a partir de 2026, el periodo de descanso anual pasará de 30 a 37 días. Una mejora que se aplicará de manera indefinida y con la que la cadena pretende reforzar el compromiso y la satisfacción de su equipo humano.

La medida tendrá un coste anual de 100 millones de euros y, adicionalmente, a esta inversión se sumará una gratificación extraordinaria para la plantilla de Mercadona de 280 millones, equivalente a una mensualidad, que se abonará en marzo y que se añade a la retribución variable de una o dos mensualidades según la antigüedad de cada trabajador. En conjunto, ambas iniciativas que se pondrán en marcha en 2026 suponen un desembolso de 380 millones de euros.

Con esta decisión, la compañía continúa desarrollando su modelo propio de Recursos Humanos, basado en escuchar a sus trabajadores y en responder con acciones concretas a sus propuestas. La dirección de Mercadona, según ha detallado en un comunicado tras el comité de dirección, considera que esta política contribuye no solo a mejorar la calidad del empleo, sino también a reforzar la eficiencia y el rendimiento colectivo.

Juan Roig, presidente de Mercadona.ECB

Mercadona subió un 8,5% los sueldos este año

“Cuanto más se invierte en los trabajadores, mayor es el retorno que recibe”, subraya la empresa, que este año ha elevado los salarios un 8,5 % a toda su plantilla. Los resultados obtenidos en 2025, tanto en productividad como en eficiencia y gestión, respaldan esta estrategia y refuerzan la convicción de que el bienestar del equipo es esencial para mantener el liderazgo.

La gratificación aprobada reconoce el esfuerzo individual y colectivo de quienes trabajan en Mercadona y su papel determinante en la consecución de los objetivos marcados. Las dos medidas, que se suman a otras decisiones tomadas a lo largo del ejercicio, consolidan un modelo pionero en el sector, centrado en la estabilidad laboral y la conciliación.