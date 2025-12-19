Marea Bread. Alquimia con masa madre

El mar meció su proyecto. Siempre le cautivó, siendo él de secano. No imaginaba cuando, con poco más de veinte años, se mudó para tenerlo cerca, hasta qué punto iba a ser parte de su vida, de su nueva vida. Porque el rumbo de Miguel Ángel Castro viró precisamente mirando al mar, al Mediterráneo, para ser exactos, ese que contemplaba con deleite desde su casa en un pequeño pueblo pesquero de la Costa Dorada mientras aprendía -de cero y por su cuenta- a hacer pan. Corría el año 2012 y aquellos amasados iniciales prendieron la llama. Arrancaba un viaje, casi iniciático, que fermentó a golpe de inspiración en grandes divulgadores nacionales y, sobre todo, extranjeros. Porque el pan que él soñaba no se estilaba en Europa, todavía. Pujaba aquella afición con avidez, viento en popa, cuando, en el horizonte, en 2016 apareció San Diego. Tocaba mirar al océano Pacífico.

California aceleró un proceso de cambio vital y profesional que Castro intuía. Tres años en Estados Unidos, conociendo, de la mano de los grandes referentes mundiales del sector en aquel momento, las producciones tradicionales y los modos artesanos que él perseguía, sirvieron para gestar Marea Bread, el proyecto con el que regresó de su aventura americana, primero a Madrid para este mismo año con el derrotero ya bien definido, dar el salto a Burgos, donde este alquimista de la masa madre tiene vínculos familiares y en la que buscaba -y ha encontrado- la paz necesaria para continuar su singladura.

Marea Bread abría en Burgos hace dos meses.ÓSCAR CORCUERA Cuatro elementos esenciales: harina, agua, sal y tiempo La Catedral ejerce de vigía. A su vera, en la emblemática calle Fernán González, abría sus puertas hace un par de meses la panería -que así se presenta- en la que Castro ofrece los resultados de su obsesión. Tres elementos esenciales rigen los designios de Marea Bread: harina, agua y sal. Aderezados con mimo y tiempo, el necesario. Aquí el pan no se entiende como un producto inmediato, sino como un proceso largo, delicado y profundamente consciente. «Buscamos recuperar los valores antiguos, trabajar como se hacía hace más de un siglo, sin ningún tipo de levadura comercial», explica el capitán del barco. La fermentación es siempre natural, lenta, y exige una atención constante que empieza de madrugada, cuando la ciudad todavía duerme.

El botín que aguarda al término de esta travesía lo integran «panes de corteza oscura, con carácter, aromas profundos y una miga viva, con ese punto de acidez característico», que evocan paciencia: a la postre, un pan de masa madre que no disimula su identidad. No es este un producto neutro ni complaciente, dista de lo que abunda en los hogares hoy en día, y eso obliga, reconoce Castro, a un ejercicio de pedagogía a quienes, por curiosidad, se asoman a su local (en persona o a través de su web: mareabread.es o su perfil de Instagram: @marea_burgos).

Marea Bread abría en Burgos hace dos meses.ÓSCAR CORCUERA Trigos antiguos como declaración de principios Nada en él es casual, por cierto. Los sacos de harina se muestran -se exhiben, incluso- nada más entrar, alineados como si fueran parte del discurso expositivo. «Es una declaración de principios», asevera el responsable. Un vistazo permite entender qué se cuece allí dentro. Trigo Xeixa de Mallorca, trigo Rusello de Sicilia cultivado por ellos mismos, harinas ecológicas molidas en piedra: variedades antiguas, producciones pequeñas, proyectos cercanos... «Queremos poner en valor esos trigos que se han ido perdiendo, respaldar que se sigan cultivando estas y otras variedades para favorecer la biodiversidad», resume entusiasta, para dejar claro que este planteamiento nada tiene que ver con consignas estéticas o modas, se trata más bien de una toma de posición frente a un sistema alimentario que, con la rentabilidad como única meta, apuesta por la rapidez, el monocultivo y, en consecuencia, por la homogeneización. La elección va más allá de lo simbólico. Castro insiste en que las harinas que usa tienen más interés gastronómico y nutricional. «El gluten es más débil y eso genera una digestión mucho mejor», explica. Frente a la estandarización del sabor, Marea reivindica la diversidad como riqueza. Sin límites. De hecho, en el obrador burgalés está a punto de llegar un molino de piedra con el que empezar a producir su propia harina.



Esa coherencia se extiende al modo de trabajar y al equipo, integrado por nueve personas, piezas clave para llegar a buen puerto. «Las cosas se tienen que hacer bien y para elaborar nuestros productos no hay maquinaria que puedas programar sin más», defiende su líder, de contagiosa pasión y empeñado en cuidar a quienes cuidan de su sueño: «Una persona descontenta es incapaz de sacar un pan decente», sentencia, convencido de que la calidad empieza mucho antes de la masa.

Marea Bread abría en Burgos hace dos meses.ÓSCAR CORCUERA El producto más complejo Cada detalle cuenta, y en suma, hacen que el nombre cobre pleno sentido. Porque Marea es más que una referencia romántica al origen del panadero que es hoy Castro. Es una metáfora deliberada. «Las mareas van y vienen, hay tormentas y momentos de calma», explica, para detallar que así funciona un obrador. A las tres de la mañana sugiere la tempestad, mientras que a media mañana, con un café y el ritmo ya acompasado, llega la bonanza. Su tripulación surca estos mares con la misma determinación que él sostiene el timón. El simbolismo atraviesa toda su trayectoria: «Mediterráneo, Pacífico, Madrid, Burgos», indica cuál mantra. Cambios de aguas, de puertos, de velocidades, pero el mismo norte. «Tenemos unos principios muy sólidos y unos buenos cimientos», afirma Castro.



Pero si hay un producto que lleva con gusto por bandera, que, además, sintetiza su filosofía y su afán casi obsesivo por la precisión, es el panettone. También el que eleva Marea al Olimpo de los elaboradores de este afamado producto. Reconocido oficialmente como uno de los diez mejores de todo el mundo, se coronó en 2024 como Mejor Panettone de la Península Ibérica.



«Es el producto más complejo que existe en la panadería, con mucha diferencia», destaca Castro, para detallar que cada pieza precisa tres días de elaboración y un control extremo de temperaturas y fermentaciones. El margen de error es prácticamente inexistente. «Cada grado por arriba o por abajo es una hora de retraso o de adelanto», explica mientras contempla con veneración las masas en reposo.