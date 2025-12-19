Marea Bread. Alquimia con masa madre
Panettones de prestigio mundial, roscones, bollería y, sobre todo, pan, pero como el de antes. Nada escapa a la obsesión por la tradición y la calidad de Miguel Ángel Castro, capitán del proyecto que acaba de fondear en la capital burgalesa
El mar meció su proyecto. Siempre le cautivó, siendo él de secano. No imaginaba cuando, con poco más de veinte años, se mudó para tenerlo cerca, hasta qué punto iba a ser parte de su vida, de su nueva vida. Porque el rumbo de Miguel Ángel Castro viró precisamente mirando al mar, al Mediterráneo, para ser exactos, ese que contemplaba con deleite desde su casa en un pequeño pueblo pesquero de la Costa Dorada mientras aprendía -de cero y por su cuenta- a hacer pan. Corría el año 2012 y aquellos amasados iniciales prendieron la llama. Arrancaba un viaje, casi iniciático, que fermentó a golpe de inspiración en grandes divulgadores nacionales y, sobre todo, extranjeros. Porque el pan que él soñaba no se estilaba en Europa, todavía. Pujaba aquella afición con avidez, viento en popa, cuando, en el horizonte, en 2016 apareció San Diego. Tocaba mirar al océano Pacífico.
California aceleró un proceso de cambio vital y profesional que Castro intuía. Tres años en Estados Unidos, conociendo, de la mano de los grandes referentes mundiales del sector en aquel momento, las producciones tradicionales y los modos artesanos que él perseguía, sirvieron para gestar Marea Bread, el proyecto con el que regresó de su aventura americana, primero a Madrid para este mismo año con el derrotero ya bien definido, dar el salto a Burgos, donde este alquimista de la masa madre tiene vínculos familiares y en la que buscaba -y ha encontrado- la paz necesaria para continuar su singladura.
Cuatro elementos esenciales: harina, agua, sal y tiempo
El botín que aguarda al término de esta travesía lo integran «panes de corteza oscura, con carácter, aromas profundos y una miga viva, con ese punto de acidez característico», que evocan paciencia: a la postre, un pan de masa madre que no disimula su identidad. No es este un producto neutro ni complaciente, dista de lo que abunda en los hogares hoy en día, y eso obliga, reconoce Castro, a un ejercicio de pedagogía a quienes, por curiosidad, se asoman a su local (en persona o a través de su web: mareabread.es o su perfil de Instagram: @marea_burgos).
Trigos antiguos como declaración de principios
Esa coherencia se extiende al modo de trabajar y al equipo, integrado por nueve personas, piezas clave para llegar a buen puerto. «Las cosas se tienen que hacer bien y para elaborar nuestros productos no hay maquinaria que puedas programar sin más», defiende su líder, de contagiosa pasión y empeñado en cuidar a quienes cuidan de su sueño: «Una persona descontenta es incapaz de sacar un pan decente», sentencia, convencido de que la calidad empieza mucho antes de la masa.
El producto más complejo
Pero si hay un producto que lleva con gusto por bandera, que, además, sintetiza su filosofía y su afán casi obsesivo por la precisión, es el panettone. También el que eleva Marea al Olimpo de los elaboradores de este afamado producto. Reconocido oficialmente como uno de los diez mejores de todo el mundo, se coronó en 2024 como Mejor Panettone de la Península Ibérica.
«Es el producto más complejo que existe en la panadería, con mucha diferencia», destaca Castro, para detallar que cada pieza precisa tres días de elaboración y un control extremo de temperaturas y fermentaciones. El margen de error es prácticamente inexistente. «Cada grado por arriba o por abajo es una hora de retraso o de adelanto», explica mientras contempla con veneración las masas en reposo.
Ciencia y experiencia
Lejos de limitarse a reproducir recetas heredadas, el camino de Marea con el panettone pasa por la investigación. Colaboraciones con la Universidad Politécnica de Madrid, análisis químicos y microbiológicos de la masa madre, estudios punteros que avalan ‘lo que ocurre dentro’. «Combinamos el respaldo del conocimiento científico con muchos años de experiencia», resume. Y aun así, es pura alquimia. «Es fascinante que una masa madre ácida sea capaz de producir un producto totalmente dulce y delicado», confiesa.
El panettone de Marea ejerce además de escaparate, pues encierra su manera de entender la artesanía. Incorporan al proceso, como otra marca distintiva, ingredientes exclusivos como el yuzu. Adquieren este cítrico japonés a una familia que lo cultiva en Castellón para procesarlo íntegramente en el obrador: seis días de confitado, rallado pieza a pieza. «Buscamos la máxima calidad sin mirar el coste de la materia prima», señala Castro, que sueña con producir su propia materia prima.
No es una excepción. El pan diario, las hogazas pensadas para durar, la bollería técnica que, avanza, llegará después de Navidad o los roscones (otro producto emblemático que acaba de lograr la medalla de bronce como el mejor de Madrid)... Todo responde a la misma lógica: «Apuntamos siempre al diez para que, en tiempos adversos, pueda haber días de ocho», comenta divertido el guía de esta nave.
RECONOCIMIENTOS
PAN: Marea Bread ha sido reconocida de forma constante por su trabajo en panadería artesana. Entre sus distinciones en este ámbito destaca el premio al Mejor Pan de Madrid en 2022, así como su inclusión durante tres años consecutivos (2022, 2023 y 2024) en el Top 50 de las mejores panaderías de España.
ROSCÓN: Marea Bread ha sido también finalista al Mejor Roscón de Madrid en las ediciones de 2022, 2023 y 2024. Este recorrido culmina, de momento, en diciembre de 2025, con la obtención esta misma semana del Tercer Premio al Mejor Roscón de Madrid.
PANETTONE: El panettone es uno de los grandes pilares del proyecto. En 2024, Miguel Ángel Castro fue nombrado Mejor Maestro Artesano del Panettone en España, Portugal y Andorra, además de lograr los premios al Mejor Panettone Innovador y al Mejor Panettone de Chocolate de la Península Ibérica. Ese mismo año, Marea Bread fue finalista y Top 10 en la Copa del Mundo de Panettone en Milán, participando también Castro como miembro de la Selección Española en el World Championship por equipos. En 2025, se alzaba como ganadores de la Copa del Mundo de Panettone - Edición España, con su panettone de chocolate al cacao y se hacía con el subcampeonato en panettone clásico. Este reconocimiento clasifica a Marea Bread como representante de España en la final mundial de Milán 2026.