Otros dos atropellos nocturnos en Burgos con evacuación al HUBU de los heridos

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Cuatro atropellos en Burgos en menos de 24 horas. Los dos últimos ya de noche y con las víctimas, ambos varones, hospitalizados a consecuencia de los daños sufridos.

Tras una accidentada jornada en lo que a siniestralidad vial se refiere, la sala de operaciones del 112 recibía un nuevo aviso, este viernes a las 21:10 horas, alertando de un arrollamiento en la carretera Poza. El herido, un varón de 76 años, sufrió lesiones en los pies y requería asistencia médica.

Siguiendo el protocolo habitual, se movilizó de inmediato a la Policía Nacional y Local. También a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico al lugar. Después de atender in situ al herido, se le trasladó al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

También acabaría en el HUBU, horas después, un varón de 59 años. El siniestro, según confirma el 112, tuvo lugar a las 5:47 horas en la rotonda que conecta la avenida de Castilla y León con Severo Ochoa. Pese a encontrase consciente en todo momento, manifestó fuertes dolores en las piernas y finalmente fue evacuado al complejo asistencial en ambulancia.

Ambos atropellos se suman a los registrados el viernes en la capital burgalesa. El primero, en la confluencia de la calle Salas con Calderón de la Barca, se produjo a las 12:38 horas. La víctima: una adolescente de 15 años.

El siguiente arrollamiento, a las 18:45 horas en el cruce de la avenida Islas Canarias con la de Castilla y León, se saldaría con una mujer de 82 años que acabó siendo trasladada al HUBU. Horas antes, los servicios sanitarios también tuvieron que atender a un hombre de 45 años involucrado en una colisión por alcance en la calle Benedictinas de San José. Por si fuera poco, un joven también resultó herido a las 21 horas después de que el vehículo en el que viajaba se estampase contra una farola en la calle Laredo, concretamente en la rotonda del Dinosaurio.