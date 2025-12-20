Cayetana Álvarez de Toledo: «Castilla y León tiene un papel esencial en la batalla por la democracia»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Mismo discurso aunque con alguna variante relativamente novedosa. La diputada nacional del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha vuelto a cargar este sábado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiterando su llamamiento a una convocatoria electoral cuanto antes. Invitada por la Junta Directiva Provincial del PP de Burgos, insistió en su petición pese a mostrarse convencida de que Sánchez «le tiene terror a las urnas» porque «sabe que pierde».

«Va a intentar tapar su crisis personal y la de su partido con una crisis mayor», subrayaba la portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados mientras acusaba al presidente de convertir la «España constitucional» en una suerte de «Frankenstein descosido de territorios enfrentados por agravios económicos y de todo tipo». Aun con todo, cree que «Castilla y León tiene un papel esencial, crucial e histórico en esta batalla por la democracia y por la libertad».

Sobre una posible moción de censura, Álvarez de Toledo considera que los socios del Ejecutivo se encuentran inmersos en una «operación de puro teatro». Empezando por la ministra de Trabajo y jefa de Sumar, Yolanda Díaz, cuya «impostada indignación» deja entrever, en el fondo, que «quiere seguir en el escaparate literal y metafóricamente».

Por otro lado, le parece «verdaderamente grotesco» que «el partido de las prostitutas pagadas con fondos públicos pretenda hacerle un me too a la Transición en la figura de Adolfo Suárez». Aparte de acusar directamente al PSOE de estar detrás de las informaciones relativas a un presunto caso de agresión sexual por parte del expresidente del Gobierno, también recordó que fue Sánchez quien «eligió a Ábalos, a Santos Cerdán y a Paco Salazar».

En la misma sintonía, el presidente del Partido Popular de Burgos, Borja Suárez, aprovechaba la coyuntura para replicar al secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, tratando de hacer vez que las elecciones de marzo servirán para examinar la gestión de Alfonso Fernández Mañueco y, al mismo tiempo, poner de manifiesto que «Pedro Sánchez es una antología del crimen, de la obscenidad y del mal gusto».

Refiriéndose a Martínez Mínguez como «el candidato de Santos Cerdán», Suárez defendió el proyecto de Mañueco citando de carrerilla el posicionamiento de la Comunidad en Educación, Sanidad o Servicios Sociales. Desde un plano local, no podía obviar la oportuna implantación de la Facultad de Medicina en Burgos, el futuro hospital de Aranda de Duero o el recién inaugurado centro de salud del Silo; así como los ambulatorios proyectados en Melgar de Fernamental, Roa, Valle de Mena o Villadiego.

Resulta evidente que el PP afronta los próximos comicios autonómicos con seguridad. Ahora bien, una cosa son las encuestas y otra bien distinta el resultado en las urnas. Ahí es donde emerge la siempre alargada sombra de Vox, cuyo pacto en Castilla y León salió rana.

Lógicamente, no queda otra que imponer el relato triunfalista. «Aspiramos a mayorías absolutas», afirma Álvarez de Toledo. En caso de no ser posible, «cada presidente en su territorio decidirá». Por lo tanto, la puerta se mantiene entreabierta por si acaso.