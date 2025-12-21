El centro asistencial ‘Fuentes Blancas’ se adapta al modelo de convivencia con fondos europeos

Isabel Blanco destacó la transformación del modelo residencial en Castilla y León , tras visitar el del Crapdi y comprobar el resultado de la reforma ECB

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha culminado la transformación del Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad (Crapdi) ‘Fuentes Blancas’ de Burgos, con una inversión de 4,6 millones de euros financiada a través de los fondos europeos Next Generation-EU. Esta actuación ha permitido implantar cinco unidades de convivencia y llevar a cabo reformas orientadas a mejorar la atención y la calidad de vida de sus residentes.

La intervención adapta el centro al nuevo modelo de atención residencial basado en unidades de convivencia, que recrean un entorno doméstico similar al de una vivienda particular. En este formato, las personas usuarias reciben una atención individualizada, ajustada a sus necesidades, respetando su autonomía, su intimidad y sus hábitos de vida.

Durante una visita a las instalaciones, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, explicó que este modelo "también facilita a los profesionales el desarrollo de sus tareas, al haber más espacios y compartidos por un menor número de residentes con el objetivo de garantizar su confort".

La obra ha incluido la creación de cinco unidades de convivencia, cada una con seis habitaciones —con capacidad para doce personas—, a las que se suma un cuarto para el cuidador, una sala de estar-comedor y un baño adaptado con ducha, así como zona de limpieza y almacenamiento. Esta configuración reduce el número de personas por habitación —anteriormente compartidas por tres o cuatro usuarios— y favorece una mayor privacidad y bienestar. Hasta el momento, se han entregado dos de las tres fases que componen la reforma integral.

Además de estas unidades, se han ejecutado mejoras en la accesibilidad del edificio mediante la conexión de distintos niveles a través de escaleras y ascensor. También se ha reforzado la protección frente a incendios, renovado las instalaciones de las zonas intervenidas, sustituido la carpintería exterior y aislado las fachadas para aumentar la eficiencia energética.

Uno de los aspectos clave del proyecto es la eliminación progresiva de sujeciones, una línea de trabajo que la Junta impulsa con el fin de garantizar una atención respetuosa con la dignidad de cada persona. Paralelamente, el centro ha incorporado soluciones tecnológicas avanzadas que refuerzan la seguridad, como las cuatro estaciones de Telemedicina Avanzada, que permiten medir constantes vitales y registrar los datos directamente en el sistema centralizado de la Consejería.

A las cinco unidades ya operativas se sumarán próximamente otras dos, ubicadas en la planta baja y dotadas de ocho plazas cada una. Una vez completada la reforma, el centro contará con siete unidades de convivencia para un total de 87 residentes, además de atender a 15 usuarios externos del centro de día.

Isabel Blanco subrayó durante su visita que "esta legislatura ha llevado aparejada una gran transformación del sistema de cuidados en las residencias de Castilla y León". A su juicio, tanto las políticas impulsadas por la Junta como la Ley de Atención Residencial de 2024 han consolidado el modelo centrado en la persona y el sistema de unidades de convivencia, "pilares para que el usuario reciba los cuidados que precise pero ubicándose en el centro de la toma de decisiones y manteniendo su autonomía y forma de vida".

En materia de atención a personas con discapacidad, la Junta también ha promovido la Ley de apoyos al proyecto de vida, aprobada en las Cortes el pasado año. Esta normativa garantiza una atención continuada a lo largo de todas las etapas de la vida y busca que cada persona pueda desarrollar su plan vital de acuerdo a sus preferencias personales.

En lo referente a la oferta residencial, la vicepresidenta recordó que el Ejecutivo autonómico ha incrementado progresivamente el número de plazas. Según los informes de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Castilla y León mantiene la mejor ratio de plazas residenciales y centros ocupacionales o de día para personas con discapacidad del país. La Comunidad dispone de una plaza por cada 22 personas con discapacidad, frente al promedio nacional de una por cada 58, lo que representa una proporción 2,6 veces superior y amplía significativamente las opciones de acceso a estos recursos.

En la provincia de Burgos, donde viven 28.990 personas con discapacidad —de las cuales 2.639 presentan discapacidad intelectual—, se contabilizan 2.864 plazas: 820 en residencias, 369 en viviendas tuteladas y 1.675 en centros de día.