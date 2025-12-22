Un cuarto deja 20.000€ por décimo en El Pulpo de la Suerte, que vuelve a repartir premios del Gordo

La suerte se abona a la calle Trinas: 'El Pulpo de la Suerte' reparte 400.000 € de un cuarto premiM. C.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La administración número 17 de Burgos vuelve a ser protagonista en el Sorteo de Navidad tras vender dos series del 78.477, un número agraciado con 20.000 € al décimo que ha llevado la alegría a pleno centro de la ciudad.

Parece ya una tradición que la administración de lotería 'El Pulpo de la Suerte', ubicada en la céntrica calle Trinas, atraiga a la fortuna en este sorteo y este año la suerte ha llegado de la mano del 78.477, uno de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Un premio "limpio" para los agraciados

La administración ha repartido un total de 20 décimos (dos series completas), lo que supone una inyección económica de 400.000 euros para la capital burgalesa. Al ser premios de 20.000€ por décimo, los afortunados tienen un motivo extra para brindar, ya que cobrarán el premio íntegramente. Al no superar el umbral de los 40.000€ fijado por la Agencia Tributaria, Hacienda no retendrá ni un solo euro, permitiendo que el premio llegue "neto" a los bolsillos de los vecinos.

Una administración con imán para el Gordo

No es la primera vez que el champán descorcha en las puertas de este establecimiento. 'El Pulpo de la Suerte' ya es conocido por su histórico idilio con los grandes premios de este sorteo, habiendo repartido pellizcos del Gordo en años anteriores.

Esta administración repartía parte del tercer y cuarto premio del sorteo de Navidad del año pasado, con los números 11.840 y 77.768 y no era la primera vez, ya que en el año de la pandemia, con mascarillas mediante, ya expidieron un número del gordo de aquel año, el 48.831, que también cayó en Miranda de Ebro.

¿Qué deben hacer los premiados?



Al tratarse de un premio que supera los 2.000 euros, los poseedores del 78.477 no podrán cobrarlo en la administración de la calle Trinas. Deberán acudir a las entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank) con su DNI para tramitar el ingreso.