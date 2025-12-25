El pequeño pueblo de Burgos que acoge un Belén único y original con réplicas de edificios reales

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Museo Histórico de Las Merindades de Medina de Pomar acoge el ‘Belén monumental de fantasía’ de Javier Gómez Pérez. Esta no es la primera vez que el artista lleva sus piezas al Alcázar y es que Gómez ya montó parte de su trabajo artesanal en las Navidades de 2021 bajo el nombre de ‘El belén del abuelo Javier’. El nuevo Nacimiento triplica el tamaño del anterior y ocupa las dos salas de la planta baja del Alcázar.

Cuenta con más de 100 casas construidas a mano por él mismo y que con la mano de 6 amigos y colaboradores a los que está «infinitamente agradecido» ha instalado para dar forma a la exposición que alberga el espacio medinés.