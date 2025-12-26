Burgos concede mil nuevas ayudas a la dependencia al año y roza ya las 25.000

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La atención a la dependencia en la provincia de Burgos mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido que la lleva a rozar en la actualidad las 25.000 prestaciones concedidas. Así lo evidencian los últimos datos disponibles en la web de la Junta de Castilla y León, correspondientes al cierre de noviembre de 2025, que sitúan en 24.589 el número total de ayudas reconocidas, casi 2.600 más que dos años antes y más de 10.000 por encima de las cifras registradas hace una década.

Este avance se produce de forma constante. Según refleja la estadística, Burgos incorpora alrededor de mil nuevas prestaciones cada año, un saldo que refleja tanto el envejecimiento progresivo de la población -al que apuntan otros indicadores- como la consolidación del sistema de atención a la dependencia, nacido a partir de la creación, en 2006, del marco legal que reconocía el derecho a servicios y prestaciones para personas que, por edad, enfermedad o discapacidad, necesitan ayuda para actividades básicas, con el propósito de promover su autonomía.

El último lustro esboza idéntica tendencia. Así, en noviembre de 2023 estaban reconocidas 22.018 prestaciones, un año después eran 23.298 y, en el último registro, la cifra ya mencionada alcanza las 24.589.

El crecimiento no solo se aprecia en el volumen de ayudas, pues el número de personas atendidas crece al compás. Cabe recordar en este punto que un beneficiario puede percibir más de una prestación. En la actualidad, 16.770 burgaleses tienen reconocida una situación de dependencia, frente a los 15.551 de 2023 o los 14.646 de 2022. Por tanto, en apenas cuatro años, el sistema ha incorporado a casi 3.000 nuevos beneficiarios, lo que arroja una demanda creciente y sostenida.

Ampliar la perspectiva temporal ofrece un resultado aún más significativo. En 2016, con el sistema ya consolidado, 11.111 burgaleses percibían 14.560 prestaciones. Desde entonces, el número de ayudas ha aumentado cerca de un 70% y el de personas atendidas lo ha hecho en más de un 50%.

En términos absolutos, las ayudas han aumentado en 10.000 y se atiende a casi 5.700 burgaleses más que diez años atrás.

Este aumento progresivo ha ido acompañado, además, de una mayor intensidad en la atención. El número de prestaciones crece a un ritmo superior al de beneficiarios, lo que implica que muchas personas reciben más de una ayuda de forma simultánea. Si hace una década por cada persona con este derecho reconocido se concedían 1,3 apoyos, hoy se prestan 1,4.

En términos poblacionales, la dependencia ha adquirido un peso relevante en la provincia. Con una población aproximada de 365.000 habitantes, cerca del 5% tiene reconocida una situación de dependencia, lo que equivale a uno de cada veinte.

En cuanto al tipo de ayudas concedidas, el sistema de atención combina servicios profesionales y prestaciones económicas vinculadas al abono de un apoyo concreto o destinadas a sufragar los gastos del cuidado en el propio domicilio por parte de familiares. Cerca de dos tercios de las prestaciones corresponden a apoyos en ‘especie’ -o dinerarios para tal fin- como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la atención residencial o los centros de día, apoyos que en conjunto alcanzan los 19.000.

La teleasistencia y la ayuda a domicilio figuran entre los recursos que más han crecido en los últimos años. En el primer caso, de hecho, pasaba de suponer apenas un 8% del total de prestaciones hace cinco años a superar el 18% en la actualidad. Y es que se trata de un servicio incluido en el catálogo de prestaciones al que tiene derecho, en todo caso, todas las personas con dependencia reconocida. Pasó a ser gratuito el 22 de diciembre de 2020, fecha en que la Junta de Castilla y León asumió la competencia para gestionarlo en el conjunto de la región, e incluye la instalación de los aparatos necesarios y sus gastos de funcionamiento. De ahí el vertiginoso aumento.

Junto a estos servicios, las prestaciones para cuidados en el entorno familiar mantienen también un peso relevante y han aumentado de forma sostenida, superando ya las 5.500 en el conjunto de la provincia, más de un 25% del total. Este dato refleja la importancia que mantiene el apoyo familiar en la atención diaria, siempre que sea posible, especialmente en el medio rural.