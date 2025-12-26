Así es el Parque Infantil de Navidad de Burgos: un refugio en el que la diversión está garantizada

El Parque Infantil de Navidad (PIN) de Burgos regresa fiel a su cita con los más pequeños de la ciudad, dispuesto a servir de refugio en estos días festivos. De su mano, el maltrecho polideportivo Javier Gómez renace por un breve tiempo, reconvertido para la ocasión en espacio lúdico con la diversión garantizada. La adjudicataria de la propuesta en esta ocasión, la empresa local Emersive, lo hace posible.

Así es el Parque Infantil de Navidad de BurgosSANTI OTERO El modelo de inteligencias múltiples como inspiración Ya un buen puñado de familias se animaba a inaugurar la instalación por la que hasta el 5 de enero, según las estimaciones de la organización a partir de ediciones previas, pasarán entre 8.000 y 10.000 personas. Las primeras se lanzaban a estrenar los distintos rincones dispuestos por grupos de edad y por talentos, porque estos son la clave del PIN este año. Óscar Ruiz, responsable de la empresa, explica que el parque se organiza en zonas de actividad diferenciadas y basadas en el enfoque de las inteligencias múltiples (modelo teórico de entendimiento promulgado por el psicólogo Howard Gardner), con el objetivo de fomentar capacidades corporales, lingüísticas, interpersonales, lógicas, musicales, naturalistas y creativas a través del juego.

Así es el Parque Infantil de Navidad de BurgosSANTI OTERO Actividades específicas para distintas edades Cada espacio cuenta con actividades específicas para tramos de 3 a 6 años y de 7 a 12 -o más, porque admiten usuarios de hasta 16 años- y está atendido por equipos de monitores especializados. "Los niños pueden ir rotando libremente por las zonas, participando además en talleres, juegos y dinámicas educativas", detalla Ruiz.

Así es el Parque Infantil de Navidad de BurgosSANTI OTERO Para no parar No faltan los tradicionales hinchables, desde la barredora 'radioactiva' de la imagen, que hace sudar al más enérgico de los participantes, hasta el típico castillo, pasando por un par de camas elásticas que, seguramente, serán una de las 'atracciones' más codiciadas, con permiso de las pantallas.

Así es el Parque Infantil de Navidad de BurgosSANTI OTERO Pantallas 'activas' El futbolín humano, que desde la misma apertura acogía partidos de campeonato, da paso a juegos virtuales interactivos que convierten a los usuarios en goleadores de primera, surferos aguerridos o campeones del snowboard.

Así es el Parque Infantil de Navidad de BurgosSANTI OTERO Realidad virtual Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de experiencias tecnológicas, como simuladores y realidad virtual. Según explicó Óscar Ruiz, Emersive aprovechaba esta cita para estrenar un cuento interactivo, de dos a tres minutos de duración, que aborda la importancia del cuidado de los bosques y la prevención de incendios, con un enfoque educativo y de concienciación ambiental. Los niños pueden disfrutar de esta experiencia utilizando gafas de realidad virtual instaladas en una carpa específica.

Así es el Parque Infantil de Navidad de BurgosSANTI OTERO Programación diaria de talleres y espectáculos Además de los hinchables y zonas de juego, el parque cuenta con una programación diaria de talleres y actuaciones musicales. En el primer grupo se incluyen cuentos encadenados, un mural de la diversidad, adornos, 'escape room' colaborativo, marionetas o experimentos, entre otros, para los más pequeños, y pinzas, piruletas o tarjetas pop-up, para los más mayores, junto a más propuestas. El calendario de espectáculos -todos los días a las 19.30 horas- lo integran bingo musical navideño, magia, danza, concierto y malabares, citas pensadas para todos los públicos y que cambian cada jornada.

Así es el Parque Infantil de Navidad de BurgosSANTI OTERO Un equipo de 20 profesionales Un equipo de alrededor de 20 profesionales, entre monitores, coordinación, limpieza, vigilancia y administración, vela por el correcto funcionamiento del Parque Infantil de Navidad, que se plantea un año más (aunque su adjudicación se haya formalizado 'in extremis' una vez más, tal y como evidencia la documentación ubicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que data la formalización del contrato el pasado 23 de diciembre) como una de las principales propuestas de ocio familiar de la Navidad en Burgos. El aforo máximo por turno es de 437 personas, conforme al plan de evacuación aprobado y supervisado por los servicios de emergencia municipales.