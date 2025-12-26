El contrato para gestionar la Escuela de Música 'Antonio de Cabezón' queda desierto

Un momento de la concentración de las familias usuarias de la Escuela Municipal de Música en El Espolón de Burgos.TOMÁS ALONSO

La Junta de Gobierno ha declarado desierto el contrato para gestionar la Escuela Municipal de Música ‘Antonio de Cabezón’, por lo que se retrasará en el tiempo encontrar una empresa que se haga cargo de este servicio educativo que se proporciona desde el Ayuntamiento de Burgos.

La portavoz del equipo de Gobierno y presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, ha explicado que los técnicos del área indagarán en las razones por las que no ha habido interesados en gestionar este espacio si obedece a cuestiones económicas u otras razones. A partir de ahí se estudiará si es necesario modificar el pliego para volver a sacar otro concurso o bien se va a un procedimiento negociado sin publicidad.

Esta situación obliga al anterior adjudicatario, que tuvo que iniciar este curso por mandato judicial, a seguir prestando el servicio, durante más tiempo del previsto, ya que se ha retrasado la adjudicación.

El pasado octubre se aprobaban en Junta de Gobierno los pliegos de un nuevo contrato con un canon de 102.000 euros anuales, frente a los 55.000 euros del anterior. La vigencia sería de dos años, con posibilidad de tres prórrogas. Este pliego confirmó los temores del grupo municipal socialista, que ya venía advirtiendo de una posible subida en las cuotas que pagan los alumnos en un 18%.

Urgencia

Por otro lado, en la que ha sido la última Junta de Gobierno del año, se ha aprobado la primera y última prórroga del contrato para el desarrollo de la próxima feria taurina de San Pedro, en manos de la empresa Tauroemoción.

Además, en los asuntos de urgencia se ha aprobado el pliego para adquirir tres viviendas municipales para albergar a las tres familias que siguen habitando en el poblado del Encuentro. Se destinará a esa compra un total de 285.000 euros, 95.000 euros por cada piso.