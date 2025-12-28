Los sindicatos exigen más personal para los nuevos tribunales de instancia

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los sindicatos de Justicia en Burgos alertan de que los cambios que ha traído la puesta en marcha, el pasado mes de julio, del modelo de tribunales de Instancia ha creado dificultades a las carencias de plantilla que se extienden por todos los juzgados de la provincial de Burgos. En algunos casos, denuncian es «insostenible» la situación, como en Aranda y Miranda, donde, recuerdan desde el sindicato CSIF, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) lleva años pidiendo un juzgado más en estas dos plazas.

Estas reflexiones vienen a raíz de la última reunión de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, donde se dio cuenta de las necesidades de reforzar el personal en los juzgados de Villarcayo y de Briviesca.

A finales del pasado mes de octubre, se envió a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia un informe sobre la última visita realizada al juzgado de Instancia de Villarcayo en el que se solicitaba al TSJCyL que tramitara ante el Ministerio de Justicia el nombramiento de dos funcionarios interinos de refuerzo de Tramitación Procesal y Administrativa, por un periodo de 6 meses prorrogables, ya que había necesidad de reducir el número de demandas que están pendientes en el registro e incoación, con el objetivo de dar más agilidad a la tramitación y resolución de los expedientes.

En el caso de Villarcayo, el informe de inspección indicaba que la jurisdicción Civil presenta una situación de retrasos «generalizada», con una «notable» cantidad de demandas no registradas que cifraba en 330, así como 23 pendientes de incoación. Aunque el informe de inspección destaca que tras la implantación de los tribunales de Instancia en julio de este año se registraron todas las demandas que estaban pendientes, a fecha 11 de agosto quedaban 291 demandas pendientes de «minuta e incoación».

Los retrasos son también generalizados en el área de Penal, con 92 asuntos pendientes. En resumen, el informe de inspección señala que hay 89 asuntos pendientes de aceptar; 264 escritos pendientes de cumplimentar, en materia Civil y por lo que respecta a la sección Penal hay 58 asuntos pendientes de aceptar; 86 pendientes de incoación y 183 escritos pendientes de cumplimentar. También se recogían en esta reunión de la Sala de Gobierno las necesidades de Briviesca de llevar a cabo el nombramiento de dos funcionarios interinos de refuerzo de Tramitación Procesal y Administrativa, por un periodo de 6 meses prorrogables. Según este informe, en el juzgado de Briviesca había 286 demandas civiles sin incoar y 41 asuntos de Penal pendientes de registro.

La inspección destaca que, a día de la visita, el número de escritos pendientes es «elevadísimo», tanto en el área Civil, con 1.594 escritos civiles en trámite, de los 1.392 de más de 30 días y 898 escritos de ejecución civil, con 807 de más de 30 días, pendientes, como en Penal, con 392 escritos penales de trámite, de los que 313 son de más de 30 días pendientes. Para los sindicatos los problemas de plantilla se extienden más allá de Villarcayo y Briviesca. Desde CSIF también recuerdan que en Lerma «solamente» hay tres funcionarios «cuando debe haber cinco». La puesta en funcionamiento de los tribunales de Instancia ha hecho que se haya derivado personal que está labores de tramitación al registro civil, y «no se cubren las plazas de interinos» con las jubilaciones y con las bajas, algo que en algunos casos se prolongue durante más de tres meses sin cubrir.

En el caso de Briviesca, la petición de dos funcionarios de refuerzo se da en una plaza en la que, recuerdan desde los sindicatos, hay seis personas, cuando «lo normal es ocho».

Desde el sindicato CCOO se incide también en que este cambio de modelo de tribunal ha hecho que se dedique personal de tramitación para derivarlo al registro civil. La consecuencia es que la sobrecarga de trabajo hace que aumenten las bajas, que algunos juzgados se extienden a otros operadores jurídicos como letrados de la administración de Justicia y jueces. «Y cada año se piden refuerzos de personal y de jueces y nada», apuntan desde CCOO. De poco sirven, añaden, que se dote un juzgado con un juez más si no se acompaña de más funcionarios porque «hace un trabajo que no puede hacer nadie». CCOO coincide con CSIF en que la situación de Aranda y Miranda es «insostenible», donde las guardias son «horribles». El consuelo, aunque no mucho, es que en el caso de Aranda y Miranda la «plantilla es estable», lo que hace que «controlen los procedimientos», pero aún así son plantillas que están «desbordadas por el exceso de trabajo».