Las empresas burgalesas se encaminan a un nuevo «récord histórico» de exportaciones

Ni siquiera la delicada situación geopolítica actual ha sido capaz de frenar la «senda alcista» de las empresas burgalesas a la hora de exportar. Tampoco las políticas proteccionistas de Estados Unidos o China, cuya guerra comercial parece no hacer prisioneros en clave provincial. De hecho, todo apunta a un nuevo «récord histórico» en 2025 tras constatarse un crecimiento interanual del 8,7% durante los tres primeros trimestres del año.

Con un valor total de 3.242 millones de euros, las exportaciones aumentaron en Burgos muy por encima de la media autonómica (2,2%) y nacional (0,5%). Tan solo Valladolid registra mejores datos en Castilla y León, aunque no se puede obviar el empuje del sector químico y su proyección, cada vez mayor, hacia el mercado europeo.

«Una de las grandes ventajas es la diversificación», asegura el decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, convencido de que las empresas locales no han tocado techo ni mucho menos. Entre otras cosas, porque la política arancelaria china y estadounidense constituye una «oportunidad» para la búsqueda de «otros mercados».

Queda claro, tal y como enfatiza la vicesecretaria del Colegio, Paz Lorente, que el mercado exterior se mantiene como «uno de los motores de la economía burgalesa». No es para menos, ya que el saldo de la balanza comercial lleva dos décadas cosechando resultados positivos. De cara al presente ejercicio, sin ir más lejos, supera los 773 millones de euros y el superávit exportador se eleva hasta el 131%. Cabe reseñar, dicho esto, que las importaciones se incrementaron casi un 5% hasta septiembre tras sumar 2.468 millones.

Otro sector que va viento en popa sería el turismo. Según se detalla en el Informe de la Economía Provincial 2025 tomando como referencia los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Burgos registró hasta el pasado mes de noviembre 936.443 viajeros. Máximo histórico que también se refleja en el número de pernoctaciones (más de 1,3 millones).

Visto lo visto, los economistas burgaleses confían en que «el buen comportamiento prosiga» en años venideros para que este «elemento estratégico» se consolide como «una de las palancas de la economía provincial». En este sentido, no se puede obviar el aumento, cercano al 4%, del número de visitantes extranjeros respecto a 2024. Impera el optimismo, por lo tanto, teniendo en cuenta que el promedio regional fue del 1,9 y el nacional del 1,7%.

En materia de empleo, la provincia continúa arrojando buenos datos. En sintonía con el resto de España aunque bastante mejores en términos generales. Dentro de este contexto, destaca la abrupta caída de la brecha de género. Y es que durante el tercer trimestre del año se redujo a 0,65 puntos cuando en 2024 rondaba los 3.

La tasa de paro, del 7,32% en septiembre, permite hablar de «pleno empleo» en la provincia de Burgos. No obstante, se puede apreciar que un año antes era 0,85 puntos más baja. Por otro lado, Alonso de Linaje señala que la falta de mano de obra se cubre, con mayores garantías que en otros territorios, gracias a la llegada de personal foráneo. Y eso, al mismo tiempo, «reduce la brecha de género».