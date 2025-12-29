Alice Wonder, Kiko Veneno y Ariel Rot recalan en Burgos de la mano de Fundación Círculo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La música y la literatura protagonizan el primer trimestre de Círculo Creativo 2026, la programación cultural impulsada por Fundación Círculo que, entre enero y marzo, reunirá en Burgos a destacados nombres del panorama artístico nacional e internacional. Artistas como Kiko Veneno, Alice Wonder, Ariel Rot y Paul Collins compartirán cartel con encuentros literarios protagonizados por autores como Karina Sainz Borgo, Luis Zueco o Héctor Abad Faciolince, en una propuesta que se completa con teatro, proyectos de innovación creativa, el podcast Concéntricos y la primera edición del Festival de Cine Petronila. Las entradas podrán adquirirse a partir del 1 de enero de 2026.

En concreto, la programación musical del trimestre propone un amplio recorrido sonoro que va desde la música popular castellana y andalusí hasta el rock, el pop y las fusiones contemporáneas. El viernes 30 de enero, la mencionada Alice Wonder, una de las artistas emergentes más reconocidas por su estilo personal y cercano, presentará en la capital burgalesa su tercer trabajo, 'Soulost', en formato acústico. El viernes 6 de febrero será el turno de Kiko Veneno, figura clave de la música española, que repasará sus clásicos y presentará nuevas composiciones.

El viernes 13 de marzo, Paul Collins, icono del power pop y del rock, presentará su nuevo álbum 'Stand back and take a good look', y el viernes 20 de marzo Ariel Rot ofrecerá un recorrido por su trayectoria dentro de la gira 'En vivo mucho mejor'. A estas citas se suman otras propuestas destacadas como El Ámbole, Aljamía, Cantares y el concierto de Carmen París, que rematan "una oferta diversa y conectada con la tradición y la creación contemporánea", según destaca la entidad.

La agenda literaria reunirá a autores consolidados y nuevas voces de la narrativa y la poesía actual, con encuentros que buscan "acercar al público distintos estilos y miradas". El jueves 15 de enero, Margarita Leoz presentará su poemario 'Caer', seguida el 22 de enero por Manuel Astur, que dará a conocer 'La aurora cuando surge', una crónica poética de un viaje por Italia y de un duelo íntimo. En febrero, la escritora burgalesa María Velasco presentará 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', y en marzo llegarán a Burgos Luis Zueco con su novela 'El juicio: la Inquisición contra Goya', Karina Sainz Borgo con 'Nazarena' y Héctor Abad Faciolince con 'hora y en la hora'.

La propuesta incorpora además otras citas escénicas y proyectos transversales que amplían el alcance de Círculo Creativo. El martes 20 de enero, la Asociación Cultural de Teatro La Tarasca llevará al salón de actos de Plaza España una lectura dramatizada de 'Malandanza', y el viernes 27 de marzo la compañía Candilejas representará 'El Camino', inspirada en la novela homónima de Miguel Delibes. A ello se suma Órbita Creativa, el proyecto de innovación de Fundación Círculo, que presentará en marzo un experimento de creación concebido para el espacio urbano, así como un encuentro-recital a cargo de Selva Delgado en un emplazamiento aún por definir.

Durante el trimestre continuará también Concéntricos, el podcast de Fundación Círculo conducido por cainSan y Ángela Varela Neila, con nuevas citas que reunirán a creadores de distintas disciplinas. Además, del 16 al 27 de marzo se celebrará la primera edición del Festival de Cine Petronila, que convertirá la ciudad en un punto de encuentro cinematográfico con doce días dedicados a proyecciones, formación y actividades paralelas, incorporando medidas de accesibilidad comunicativa en algunos de sus encuentros.

Las entradas podrán adquirirse a partir del 1 de enero de 2026, desde las 10 horas, con un precio de 5 euros a través de internet y 7 euros en taquilla. El Bono Cultural 2026 podrá utilizarse en las actividades programadas, de acuerdo con las condiciones establecidas.